鑽到神經束！北市牙醫「植牙失手」害患者嘴麻骨髓炎

北市李姓牙醫植牙失手導致患者下唇麻木、骨髓炎。示意圖

台北市士林區某牙醫診所爆出醫療43歲李姓牙醫日前替病患進行植牙時，疑似沒有確認好神經束的位置，植體一路往下鑽，竟直接戳進病患右下顎的神經血管束，害患者術後右下唇發麻、出現骨髓炎與植體周圍發炎等症狀。病患後來到亞東醫院求診，被醫師指出問題所在，氣得向檢方提出告訴。士林地檢署調查後，依過失傷害罪將李姓醫師提起公訴。

檢方調查指出，李姓牙醫在士林延平北路五段的牙醫診所執業，2023年7月起為病患李姓男子治療牙周病及補牙，去年12月7日替他進行右下第一大臼齒植牙時，本應先評估神經位置、植體長度與鑽入深度，X光影像中也能清楚看到下顎神經分布，但他卻沒有仔細確認，逕自植入Astra TX 5.0s×9mm 植體，深度過度，鑽到神經血管束。

廣告 廣告

李姓男子術後產生明顯異常，包含植體周圍炎、根尖部骨髓炎、右下唇麻木與牙槽神經受損等問題。後續轉往亞東醫院治療時，醫師和術中紀錄均指出植體已壓迫到神經束，屬可透過術前評估避免的情況。

病患因此向士林地檢署提出告訴。檢方調閱診所病歷、影像光碟、轉診單，並詢問亞東醫院醫師與相關證人，認定李姓牙醫未盡注意義務，屬醫療操作上的疏失，符合刑法過失傷害構成要件，全案偵結起訴。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

夜店大亨夏天倫控「偷220萬、丟家人不管」遭檢打臉 名媛黃廉盈逆轉不起訴

停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪