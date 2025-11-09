鑽制裁漏洞！從新加坡間接進口 澳買進300萬噸俄油遭批「資助戰爭」

編譯張渝萍／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在持續中，美歐各國已對俄羅斯的石油展開制裁。然而，根據英國《衛報》報導，新的數據顯示，澳洲政府制裁有漏洞，導致數百萬噸的俄羅斯石油可透過麥格理銀行（Macquarie Bank）部分持股的港口進行交易，讓石油最終可銷往澳洲企業，顯示澳洲的規範遠落後於歐洲國家與英國。

制裁漏洞 澳洲仍進口300萬噸俄石油

報導指，自俄羅斯入侵烏克蘭後，澳洲雖已停止直接購買俄羅斯燃料，但根據位於歐洲的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）資料，自2023年以來，澳洲仍然進口超過300萬噸來自俄羅斯的石油產品。

目前澳洲的制裁規定允許經由第三國購買，這種間接進口方式，根據CREA歐洲分析師拉古南丹（Vaibhav Raghunandan）指出，澳洲實際上仍在支撐俄羅斯的石油生產與克里姆林宮的稅收收入，「澳洲買家正利用這樣的大漏洞，雖然他們在法律上站得住腳，但在道德上無疑是站在錯的一邊。」

拉古南丹表示，這明顯削弱了澳洲對烏克蘭的支持。不僅讓俄羅斯石油得以持續流通，還讓澳洲企業從中獲利。

石油從新加坡轉來

根據澳洲政府數據，自2023年1月以來，澳洲近四分之一的精煉石油進口來自新加坡。

而根據CREA驗證、由澳洲化學工程師柯里根（Mark Corrigan）分析的Kpler貿易數據，同一時期新加坡從俄羅斯接收了超過2200萬噸精煉石油產品。

這些石油中約有三分之一進入裕廊港通用碼頭（Jurong Port Universal Terminal），該碼頭由麥格理銀行旗下投資基金部分持有。

烏克蘭組織：每一滴俄油都在資助摧毀烏克蘭

麥格理發言人表示，該碼頭的多數股權由新加坡政府持有的實體掌控，並遵守相關的新加坡與國際法規。港口發言人則稱，他們有嚴格的盡職調查程序，完全遵守所有適用的法律與制裁。

但當被問及麥格理從這項投資中獲取的財務收益、以及是否能保證該港口未向澳洲出售俄羅斯石油時，雙方皆未作出回應。

澳洲烏克蘭組織聯盟（Australian Federation of Ukrainian Organisations）主席卡阿吉魯（Kateryna Argyrou）呼籲麥格理銀行檢討投資，並公開說明該港口是否曾協助處理俄羅斯石油，「只要澳洲資金仍在支撐俄羅斯的戰爭經濟，澳洲就無法真正與烏克蘭站在一起。」

阿吉魯表示，每滴俄羅斯石油的銷售，都在資助烏克蘭家園與生命的毀滅。澳洲人有權知道自己的銀行與投資基金是否從中牟利。

新加坡政府也已被要求回應。

