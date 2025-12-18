鑽探百年冰原 "冰芯"層層堆疊說歷史

位在中亞國家塔吉克 帕米爾山脈的孔楚庫爾巴希冰原，是全球唯一一個冰川未明顯退縮、甚至微幅成長的地區。今年9月，國際研究團隊成功自100多公尺深的冰川中，取出2根長約105公尺的冰芯，其中一根 交由日本北海道大學的低溫科學研究所分析，希望解開冰川抵禦高溫消融的原因。

走進超低溫冷凍庫，取出冰芯樣本，拯救全球冰川的關鍵線索，可能就封存其中。

北海道大學冰河學家 飯塚芳德：「你現在看到的是在塔吉克共和國，孔楚庫爾巴希地區，由降雪累積形成的冰，有些融化後又再次結凍，一直保存至今。」

這塊拳頭大小的冰芯，來自中亞的塔吉克 帕米爾山脈海拔5800多公尺的冰帽，是全球少數冰河未明顯消退 甚至略有增長的區域。而冰芯，就像是氣候的年輪。

北海道大學冰河學家 飯塚芳德：「過去的資訊至關重要，透過了解過去到現在，積雪持續堆積的原因，可以預測未來趨勢，並了解冰層不斷增厚的原因，我們希望透過收集，和分析古冰層，來挖掘歷史數據。」

透明冰層代表曾經融化再結凍，低密度冰層則顯示降雪量的變化，甚至還能透過火山物質與同位素，回推數千年前的氣溫。

北海道大學冰河學家 飯塚芳德：「這項計畫是為了釐清，過去百年來降水量增加的原因，以及增加的具體時間，此外還能讓我們了解，一萬年前當地降雪的類型和成分，令人相當興奮，我希望我們能發現一些，非常古老的冰層。」

科學家希望探究封存在冰芯中的地球的時間切片，有助於解開氣候之謎，為逐漸消失的冰川，找到一線希望。

