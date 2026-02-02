鑽探船「地球號」告捷 日本：6千公尺深海發現稀土

日本政府今天(2日)表示，日本鑽探船「地球號」(Chikyu)在一次測試任務中，從6千公尺深的海底取得了含有稀土的沉積物。日本正在加快確保國產稀土的腳步，以控制在這種珍貴礦物上對中國的依賴。

日本表示，這是世界上首次嘗試從這種深度中取得深海稀土。

政府發言人佐藤啟(Kei Sato)表示，將針對樣本進行細節分析，包括有多少稀土含量在內，並稱此舉「不論就經濟安全或海洋的全面性開發來說，都是一項有意義的成就」。

這份樣本是由「地球號」所取得，這艘稀土鑽探船在1月12日出航前往太平洋偏遠的南鳥島(Minami Torishima)，南鳥島外海的高濃度泥層，據信蘊藏著豐富的稀土礦產。

在日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)去年11月暗示，一旦台灣遭到攻擊，東京可能會作出軍事回應之後，中國這個目前全球最大的稀土供應國已擴大對日本施壓。

中國從上個月起加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千種物項。此舉加劇日本憂心北京可能會切斷稀土供應。

稀土的應用範圍非常廣泛，包括電動車、硬碟、風力渦輪機和飛彈等。

位於日本專屬經濟區內的南鳥島附近海域，據估計蘊藏著超過1600萬噸稀土，日本經濟新聞(Nikkei)報導，這是全球第三大稀土儲量。

報導指出，這些豐富的礦物中蘊藏著估計可使用730年的鏑，這是手機和電動車所需的高強度磁鐵，以及用於雷射領域、可使用780年的釔。

智庫「國際戰略研究所」(IISS)專家上砂考廣(Takahiro Kamisuna)表示，如果日本能成功地不斷從南鳥島附近開採到稀土礦藏，將可確保關鍵產業的國內供應鏈安全。「同樣地，對高市政府來說，能夠大幅降低對中國供應鏈的依賴，將是一項關鍵的戰略資產」。(編輯：宋皖媛)