鑽石吧華人聯誼會 送暖警消人員

鑽石吧華人聯誼協會（DBCAA）與鑽石吧市長鄧嘉猷2日攜早餐拜訪當地警局和消防局，在聖誕佳節來臨之際，感恩第一線人員的辛勞付出。

華協發布消息稱，當天一早7時，華協會長、多位理事和市長鄧嘉猷，就陸續來到洛杉磯縣警局核桃╱鑽石吧分局以及當地三間消防站，進行歲末感恩致敬，並送上精心準備的早餐，向長期堅守崗位的警消表達感謝。活動中，大家除分享自己感受，也向第一線人員表達社區的支持與敬意，感謝他們全年無休守護市民安全。

廣告 廣告

華協會長郭凱琪和鑽石吧市長鄧嘉猷表示，警消人員在日常生活中，扮演不可或缺角色，他們的專業、奉獻與勇氣，是社區平安穩定基石。歲末之際，特別希望透過這次感恩活動，讓辛勤工作的隊員們，感受到來自社區的溫暖與鼓勵。

華協表示，將持續與市府及各單位緊密合作，共同打造更安全、更有凝聚力的社區環境。

更多世界日報報導

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

免費TK反成高收入家庭紅利 越富越搶讀、越窮越缺席