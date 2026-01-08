鑽石地段蓋社宅！斥資18.9億 南市東區平實安居D動土

「平實安居D」社會住宅今(8)日舉行動土典禮，預計2029年完工。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南市東區的「平實安居D」社會住宅今(8)日舉行動土典禮，預計2029年完工。全案由國家住宅及都市更新中心興辦，總工程經費約18億9880萬元，中央全額投資，完工後可再為台南提供325戶社會住宅，預計2029年完工。

平實安居D位於平實營區市地重劃區，與A、B、C基地同屬東區精華發展軸線，鄰近平實公園、南紡購物中心及國賓商圈，生活機能成熟，未來步行約10分鐘即可到達平實轉運站，轉乘捷運與客運相當便利。國家住都中心表示，該案是平實重劃區第4處動土的社會住宅，也是中央在台南推動的第19處社宅，東區累計已達6處。

廣告 廣告

南市副市長趙卿惠形容，在平實重劃區興建社會住宅，就像是在「鑽石地段打造鑽石級建築」。她指出，國家住都中心在平實區已規劃興建1363戶社宅，加上市府自建案，未來將有1776戶社會住宅在此落成，中央與地方攜手合作，共同實現賴清德總統所提出「住得起、住得到、住得好」的居住政策目標。

立法委員林俊憲表示，平實重劃區是南市未來最具潛力的區域之一，社會住宅不只是提供居住空間，更是城市公共品質的一環。社宅取得多項建築標章，未來開放空間與綠地也將成為周邊居民共享資源，平實區可望成為台南規模最大的社會住宅聚落。

立法委員賴惠員則說，能在台南最精華的地段打造高品質社會住宅，對年輕世代尤其重要，讓買不起高價房子的市民，也能在交通方便、生活機能完善的地方安心生活。

國家住都中心董事長花敬群指出，中心在台南已累計興建超過1萬2000戶社會住宅，平實安居A到D合計1363戶。由於社宅完工後需負責至少50年管理，從興建階段就必須把關品質，確保長期居住安全與穩定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

砸4千萬給兒子經營 老唐牛肉麵爆停業！吳宗憲回應了

