鑽石大亨命喪「重振雄風」手術！驗屍逆轉死因 兩名醫遭判終身禁醫

國際中心／程正邦報導

鑽石富商拉尼亞多2019年於巴黎接受陰莖增大手術期間猝死，案情歷經驗屍逆轉後曝光死因。（圖／翻攝自X，@t24comtr）

一場「重振雄風」的整型手術，竟演變成跨國鑽石富商的索命符。2019年震驚全球的比利時鑽石大亨拉尼亞多（Ehud Arye Laniado）猝死案，巴黎法院於 2026 年 1 月 28 日做出最終裁決。雖然驗屍報告顯示死因與手術無直接因果關係，但主刀醫師與助理卻因涉及非法執業、延誤救治等多項違規，遭重判緩刑及鉅額罰款，並永久撤銷執業資格。

億萬富豪的致命執著：術中腹痛仍堅持繼續

身價不凡的拉尼亞多（案發時 65 歲）是國際鑽石業界的風雲人物，卻對個人外貌極度焦慮。2019 年 3 月 2 日，他前往巴黎著名的聖奧諾雷龐提厄診所（Saint-Honoré-Ponthieu clinic）進行陰莖增大手術。

廣告 廣告

根據調查，拉尼亞多是該診所的常客，每年花費數萬歐元進行多次醫美療程。當晚手術進行時，他曾向醫護人員反應出現劇烈腹痛，診所一度通報當局，但拉尼亞多疑似為了效果，竟堅持要醫師「做完為止」。不幸的是，兩小時後他在手術台上心跳停止，宣告不治。

億萬富翁拉尼亞多因性功能障礙接受手術，不料手術中猝逝。（示意圖／Pixabay）

驗屍報告驚人逆轉：死於「心臟肥大」而非手術

案發初期，外界多猜測死因為麻醉意外或手術失誤，導致主刀醫師蓋伊（Guy H.）被控過失致死。然而，隨著最新的驗屍與毒理報告公開，案情出現重大轉折。

報告指出，拉尼亞多的死因實為「心臟肥大」。調查發現，拉尼亞多長期私下服用多種禁藥及血管擴張劑，這些藥物對心臟造成長期負擔，才是導致其在壓力狀態下猝死的元兇。由於死因與手術切口或注射劑無直接相關，檢方撤銷了過失致死罪名。

醫師非法執業露餡：遭罰兩百萬並終身禁醫

儘管洗刷了「殺死大亨」的汙名，兩名涉案醫師仍難逃法律制裁。巴黎法院審理發現，該診所存在嚴重的管理漏洞：主刀醫師蓋伊（Guy H.） 雖然擁有資歷，但在患者出現危急腹痛時未第一時間中止手術並轉診，涉「未及時救助危難者」，遭判 15 個月緩刑及 5 萬歐元罰款。

助理醫師意外被查出在法國長年「無照執業」。他雖有 20 多年經驗，但其阿爾及利亞醫學學歷未獲法國承認，亦未向醫師公會登記，遭判 12 個月緩刑及 2 萬歐元罰款。

最終，巴黎法院裁定這兩名已年屆 70 歲的醫師，未來不得再從事任何醫療相關行為。此案不僅終結了一代鑽石大亨的傳奇，也促使法國衛生單位針對非法執業醫師及「私密整形」市場展開大規模整頓，即便是高價的私人診所，也可能藏有專業認證與救護流程不備的風險。

更多三立新聞網報導

墨爾本驚喜同框！周杰倫、陳奕迅現身澳網看台 「神曲組合」成焦點

莫讓「效率」淪為奪命漏洞！學者評台64線丟包命案：制度才是關鍵

劍指深海！海鯤號挑戰「百米潛航」捷報頻傳 國軍情監偵反制共軍偵蒐

數位暴力零容忍！政院通過刑法修正案：網路公然侮辱最重罰20萬、關2年

