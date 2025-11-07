鑽石嵌眼值千萬！23歲珠寶商打造全球最貴義眼 網封「真實版龐德反派」

義眼專家伊姆（左）與瓊斯合作打造這顆史上最昂貴的義眼。（圖／翻攝自IG，Slater Jones）

007電影《誰與爭鋒》中，反派角色趙（Zao）因全身鑲滿鑽石而令人印象深刻。現實生活中，阿拉巴馬州一位年僅23歲的珠寶商斯雷特．瓊斯（Slater Jones）也打造出「鑽石眼」，宛如走出電影的角色。

現年23歲的瓊斯自豪戴上全球最貴義眼，稱自己是「鑽石眼」。（圖／翻攝自IG，Slater Jones）

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，瓊斯因17歲時感染弓漿蟲症（toxoplasmosis）導致右眼視力喪失，歷經多次手術後不得不摘除眼球。他沒有選擇低調隱藏，反而決定與義眼專家約翰．伊姆（John Imm）合作，設計出一顆鑲有2克拉天然鑽石的義眼，製作費用高達200萬美元（約新台幣6480萬元），堪稱全球最昂貴的義眼。

伊姆表示：「32年來我為從6週大到101歲的病患製作過上萬顆義眼，這一顆毫無疑問是材料成本最高的。有人問為何不是3克拉？因為根本裝不下！」

瓊斯不僅公開佩戴這顆閃耀義眼，還以「鑽石眼」（Diamond Eye）為名打造個人品牌。他在Instagram自豪寫下：「如果你的珠寶商沒有鑽石眼，那我不想見他。」他的外型酷似電影壞人，網友笑稱他簡直是下一位龐德反派。

瓊斯受訪時說：「雖然我失去了眼睛，但也為我的人生帶來了新的光亮。」不少網友為他的創意與態度喝采，有人留言：「這才是最硬派的義眼」、「願意為了這樣的眼睛犧牲一隻眼」，也有人打趣提醒：「小心別被搶走那隻值千萬的眼睛！」

瓊斯表示，他打造鑽石義眼不只是炫富，而是將自己的職業精神、人生經歷與創意融合，轉化為品牌識別。他的故事激勵許多人，展現如何把缺憾變為風格與商機。

斯雷特．瓊斯展示嵌有2克拉鑽石的義眼，造價約新台幣6480萬元。（圖／翻攝自X，@rogue）

