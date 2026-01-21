鑽石恆久遠、但價格不是 ! 戴比爾斯再降價 十年鑽戒慘跌99% 黃金卻暴漲4倍

全球鑽石市場持續低迷。 圖:翻攝自X帳號@ObserverNamibia

[Newtalk新聞] 全球鑽石市場持續低迷。全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）近日再次宣布下調鑽石價格，顯示自 2022 年價格見頂後，鑽石產業仍深陷結構性調整期。受全球奢侈品消費降溫、培育鑽石快速普及等因素衝擊，鑽石價格與銷量雙雙走弱，多名中國消費者也發現，過去高價購入的鑽戒如今大幅貶值，部分案例跌幅甚至高達 99%。

據《大紀元新聞網》今 ( 21 ) 日報導，戴比爾斯於 20 日、今年首場例行鑽石拍賣會中，再度下調 0.75 克拉以上毛坯鑽石售價。由於此次採取統一計價方式，實際降幅未對外公開，但業界普遍估計，整體議價空間約在 10% 至 15% 之間。市場分析認為，需求疲軟是此次降價的主因。

從市場數據來看，鑽石價格下行趨勢已十分明顯。RapNet 鑽石價格指數顯示，2025 年小顆粒消費級鑽石價格跌幅顯著，其中 0.5 克拉鑽石全年跌幅超過 20%。早在 2023 年，中媒即曾指出，有證書的鑽石價格一年內下跌約 35% 至 40%，50 分至 3 克拉的鑽石受衝擊最為嚴重，銷量同期下降約 30% 至 35%。

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）近日再次宣布下調鑽石價格，顯示自 2022 年價格見頂後，鑽石產業仍深陷結構性調整期。 圖:翻攝自X帳號@miningandenergy

消費端的變化同樣引發關注。多起真實案例顯示，鑽戒「保值」的傳統觀念正快速瓦解。一名安徽女子日前在社群平台分享，十年前以 1.8 萬元人民幣（下同）購入的鑽戒，如今僅能以 180 元回收，貶值幅度高達 99%。

另據《每日經濟新聞》與《界面新聞》報導，成都市民李女士十年前花費約 10 萬元購買一枚一克拉鑽戒，近期向多家回收商詢價後，最高估價僅約 3 萬元。在四川西昌，也有一名 34 歲女子發現自己十年前以 1.4 萬元購入的兩枚婚戒，如今合計回收價不到 200 元。

珠寶業內人士指出，碎鑽幾乎沒有回收市場，除非價格極低才可能成交，一般僅一克拉以上的天然鑽石才具備回收價值。即便如此，回收行情多落在原價的四至六成，實際價格仍須視鑽石成色與品牌而定。

珠寶業內人士指出，碎鑽幾乎沒有回收市場，除非價格極低才可能成交，一般僅一克拉以上的天然鑽石才具備回收價值。 圖:翻攝自X帳號@TheNamibian

與鑽石形成鮮明對比的是黃金走勢。資料顯示，2016 年 1 月老鳳祥黃金價格約為每克 290 元，而至 2026 年 1 月 20 日已升至每克 1,456 元，十年間累計漲幅超過 400%。

此外，培育鑽石價格快速下探，也進一步擠壓天然鑽石的市場空間。河南南陽一間培育鑽石門店業者表示，培育鑽石在淨度、顏色等指標上可與天然鑽石媲美，肉眼幾乎難以分辨，但售價往往僅為天然鑽石的五分之一，甚至更低，對消費者吸引力持續升高。

