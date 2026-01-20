「鑽石舞台之夜」重返北流 蕭敬騰壓軸開放點歌、酬勞全捐出

蕭敬騰參與「鑽石舞台之夜」演唱會，演出酬勞全數捐出作公益。（喜鵲娛樂提供）

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日於臺北流行音樂中心舉行，再度為長輩觀眾與資深藝人打造專屬舞台。今年最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰擔任第二天的壓軸演出，並宣布將把演出酬勞全數捐出作公益，展現實際支持。

蕭敬騰表示，除了演唱個人作品，也會特別準備長輩耳熟能詳的歌曲，並開放現場點歌。他坦言自己未曾親身經歷秀場文化，僅在電視片段中看過相關畫面，這次能親自參與感到格外期待。促成他答應演出的關鍵，是胡瓜分享舉辦「鑽石舞台之夜」的初衷，希望延續秀場精神、服務長輩觀眾，同時結合公益回饋社會。 談及早年演藝圈的差異，前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮的蕭敬騰回憶：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」 這除了讓老蕭感受到昔日秀場文化與現今產業型態的不同，也認為，流行音樂本就是世代文化的軌跡，重要的是能將敬老、助人的價值持續傳承，因此選擇捐出酬勞，盼吸引更多人投入公益。 2026「鑽石舞台之夜」台北場，3月21日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，3月22日則由蕭敬騰壓軸，李千娜加入演出，完整卡司還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP 等。門票已於年代售票系統熱賣中，演唱會善款將捐贈相關社福與助學單位，持續以音樂傳遞公益與溫暖。

