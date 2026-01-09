「鑽石舞台」大咖女星加入！羞曝靠蕭敬騰太太Summer牽線：太榮幸了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年3月21、22日將回歸台北流行音樂中心；除了余天、余祥銓父子、黃西田、蕭敬騰（老蕭）分別擔任兩天不重複卡司的壓軸，今（9）日再驚喜宣布李千娜加入3月22日場的演出，李千娜說：「秀場文化影響我很深，不論是廖峻、澎澎的脫口秀，還是豬哥亮大哥、余天大哥和瓜哥的歌廳秀，到現在我都記憶猶新，這次能站上『鑽石舞台』，真的太榮幸了！」

李千娜加入鑽石舞台演出陣容。（圖／說實話娛樂提供）

李千娜上個月才完成「入戲」首場個人大型演唱會，她去年推出《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》時，特別打造一台電子花車宣傳，因為她父親是鼓手：「小時候爸爸就帶著我北中南跑透透，我們家自營的舞台車及布袋戲，會跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀，所以我對秀場傳統文化非常熟悉、充滿很多回憶，加入『鑽石舞台之夜』，除了表演給大家看，也希望繼續傳承爸爸的理念。」

李千娜加入鑽石舞台演出陣容。（圖／說實話娛樂提供）

李千娜感性表示：「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人好敬佩。」李千娜透露：「這次非常感謝美女貴人、老蕭太太Summer姐的推薦，並且瓜哥願意給我機會，才能參與『鑽石舞台之夜』；我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害。所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場於3月21日（六）、22日（日）台北流行音樂中心登場，門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。

