鑽研性平議題卻也捲性騷案！作家「記恨」與母校撕破臉遭判刑 造謠黑歷史曝

畢業於國立中山大學社會系的劉珮瑄，因性騷和家暴案鬧上性平，最終與母校對簿公堂。圖／翻攝自國立中山大學官網

現年29歲的自由作家劉珮瑄，原名吳馨恩，2024年6月畢業於國立中山大學社會系，後於國立清華大學社會所攻讀碩士，對於性平及社會學領域頗有研究，經常投書各大媒體，自己卻捲入性騷及家暴案件，更因此與母校對簿公堂，最終遭判拘役50日，得易科罰金；然而相關案例不僅一樁，早在2015年就因破壞過期遭警移送法辦，2018年提告民、刑事案件，想讓對方「吃全餐」，卻以失敗收場。

根據《CTWANT》報導，劉珮瑄時常投書媒體，包括《風傳媒》、《關鍵評論網》，或是大學術期刊《文化研究》、《婦研縱橫》等，均能見其鑽研、倡議性平議題蹤跡，不過對此頗有研究的她，竟在中山大學時，因性騷和家暴案鬧上性平，當時曾私下詢問社會科學院長陳美華性平案件詳情，因對方拒絕透露而記恨，透過臉書等媒介指控A學生對其性騷擾、謊稱陳美華為性平加害者多達21次。

廣告 廣告

劉珮瑄不僅稱陳美華為性侵共犯，甚至隨機寄信給中山大學在校生，誣指陳美華協助性侵，公開控訴對方「一邊義正嚴辭講MeToo，自己涉案就刪留言」、「你先處理自己的性平案件再說吧」等語；最終事件先由國立中山大學社會系於於2024年12月6日發布聲明，指出劉珮瑄對不特定人士散播本系A同學對其有性騷擾的加害行為，且本系陳美華老師和王宏仁老師屢遭劉同學散播「協助性騷擾」、「被送性平」等嚴重扭曲事實的資訊。

校方於2024年12月6日發布聲明，指出性平會認定劉珮瑄對老師及同學之指控不成立。圖／翻攝自國立中山大學社會學系臉書粉專

校方指出，陳美華教授向中山大學檢舉劉珮瑄對A同學於網路平台性騷擾案成立，另外A同學也於同年5月提出保護令聲請，並於6月獲得法院核發，性平會也認定劉珮瑄之指控不成立；而針對劉珮瑄對陳美華抹黑，中山大學社會系以及陳美華老師後續委由律師向檢方提告，最終新竹地院認為，劉珮瑄所為已犯散布文字誹謗罪，審酌其學識甚高、智識成熟，「僅因出於私怨而未以理性、合法的方式為之」，接續散布貶抑告訴人陳美華名譽的文字，且始終否認犯行，於2025年12月19日判處劉珮瑄拘役50日，得易科罰金，可上訴。

當時劉珮瑄表示，她作為一名公眾人物，在公共議題的倡議脈絡下「名譽本來就要有所退讓，對本案所為非常驕傲」，她認為自己作為性侵犯罪被害人，會有報復的想法，而自己的私怨也有「公益成分」，強調對自己的作為感到驕傲，並稱將陳美華作為共犯，並非法律之定義，而是基於訴性平案件時，對方未依規定於24小時內通報，違反性平教育法22條，為「社會學中的制度性共犯」，則是一種評價。

不過早在2015年10月10日，劉珮瑄因與6名同行友人持美工刀等器具，於新北市永和區中正橋破壞數面國旗遭警移送法辦，於2025年10月29日由高院宣判拘役15日；2018年劉珮瑄指控一名吳姓男子對其性侵，向桃園地檢署告發強制性交，同時向桃園地方法院提出民事侵權行為損害賠償訴訟，惟檢察官認為，吳男罪嫌不足，做出不起訴處分，劉珮瑄經聲請再議，案件仍於2019年3月17日做出不起訴處分。

另桃園地院認為，雙方於2016年7月24日凌晨發生性行為，卻仍於當天上、下午一同外出並參加演講活動，若被迫發生性行為，應出現排斥、遠離、報警、驗傷等行為，但劉珮瑄卻以無交通工具為由，請吳男載其至講座現場，最終駁回劉珮瑄請求，經上訴仍遭駁回，刑民全餐以失敗收場；如今再爆與母校撕破臉，劉珮瑄仍強調對方行政違失遭調查為實，自己沒有要退讓，目前已經提出上訴。



回到原文

更多鏡報報導

繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

被忽略的市場！研究生2年教7百人「騎單車」賺逾120萬 課程細節曝

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮