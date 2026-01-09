鑽進防空洞吃麻辣鍋！重慶紅九格老火鍋：18碗豪邁蓋碗菜，體驗最道地的山城味

重慶，真的太熱了。

熱到中午走在街上，整座城市像一口慢慢升溫的鍋，

只想找個地方躲起來，坐下來，好好吃一頓。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

於是，我們做了一個看似矛盾、卻無比合理的決定～

躲進防空洞裡，吃火鍋。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

防空洞裡的中午風景｜不是噱頭，而是日常

從解放碑商圈轉進一個不起眼的入口，

沿著階梯一路往下，外頭的暑氣被一層一層隔絕在外，

映入眼簾的是一條長長的防空洞，拱形洞頂低低延伸，岩壁粗獷而真實。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

走進洞內才發現，這裡真的很熱鬧。

一桌接一桌，幾乎坐滿了人，大家就在防空洞裡邊聊天、邊涮肉、邊吃火鍋。

廣告 廣告

熱氣、牛油紅湯的香氣與人聲交錯在一起，那畫面真的很特別！

不是為了觀光而存在，而是重慶人再自然不過的日常午餐。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

鴛鴦鍋與整鍋麻辣｜九宮格到底怎麼吃？

我們點的是鴛鴦鍋，一邊是經典的牛油麻辣鍋，一邊是番茄鍋，對初訪重慶的人來說相當友善。

但放眼望去，會發現不少當地人點的，卻是整鍋麻辣鍋。

而且鍋裡還是非常有辨識度的「九宮格火鍋」，一開始真的會忍不住疑惑；

這樣分成九格，是要怎麼吃？九宮格火鍋怎麼吃？

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

在地人的節奏這樣來，九宮格不是為了拍照，而是老火鍋發展出來的一套吃法邏輯。

中間一格，火力最猛，適合毛肚、黃喉、鴨腸，快進快出

內圈幾格：溫度穩定，適合嫩牛肉、老肉片

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

外圍幾格：滾動較慢，適合鴨血、豆皮、豆腐、蔬菜

吃的不只是辣與麻，更是對時間與火候的掌握。

不過，我們點的是鴛鴦鍋囉

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

重慶火鍋文化觀察｜為什麼他們敢整鍋麻辣？

重慶老火鍋講究的是牛油為本，

花椒帶麻、辣椒帶辣，分工清楚，不靠藥材修飾，而是直接、坦白地呈現味道。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

所以這裡的麻辣鍋，和台灣常見偏溫潤、藥膳型的麻辣鍋很不一樣。

它不是要你慢慢適應，而是邀請你一次加入。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

蓋碗菜的豪氣｜以九為數，18 碗剛剛好

這一餐，我們點的是他們很有代表性的 蓋碗菜。

兩個人，一共 18 碗，150 人民幣，說實話，挺划算的。

每一樣食材都用小碗盛裝，整齊排在托盤上，畫面一上桌，其實就很有氣勢。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

毛肚、黃喉、嫩牛肉、鴨血、豆皮……

一碗一碗慢慢下鍋，不急不徐，

反而像是在跟這座城市對話。

食材不花俏，但新鮮實在，沒有多餘調味，全都交給湯底去發揮。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

從 18 碗到 36 碗｜重慶火鍋的集體節奏

後來才注意到，這裡點蓋碗菜，常常是以「九」為單位。

我們這桌是 18 碗，份量已經很滿足；

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

隔壁桌人比較多，直接點了 36 碗，滿滿一桌，真的很壯觀。

那一刻突然明白，這不只是吃火鍋，

而是一種共享、一種熱鬧、一種屬於重慶的生活節奏。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

不只紅湯，番茄鍋也意外好吃

原本以為自己會全程投入麻辣鍋，

沒想到，番茄鍋成了很好的味覺轉換。

酸香清爽、味道乾淨，在麻辣之間切換，

讓整餐吃起來不會疲乏，反而更耐吃。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

讓我最難忘的，是這裡的嫩鴨血

如果要選一樣最讓我印象深刻的食材，那一定是「鴨血」，

這裡的鴨血，彷彿是直接倒進鍋裡凝成的。

口感極嫩，幾乎沒有孔洞，吸滿紅湯後滑順又濃郁，

和台灣偏扎實的鴨血完全不同，真的一吃就記住。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

古老防空洞 × 送菜機器人｜最有反差感的畫面

在這樣充滿歷史感的空間裡，送菜的，竟然是機器人。

它們在狹長的防空洞裡來來回回，

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

老火鍋的江湖味，遇上現代科技，

新舊並存，卻一點也不違和。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

原來，這就是重慶的生活方式

躲進防空洞，在地底深處，吃一鍋熱騰騰、麻麻辣辣的火鍋。

在 紅九格老火鍋（解放碑防空洞店） 吃到的，不只是火鍋，

而是一座城市長年累積下來的飲食智慧與生活方式。

中國四川重慶｜紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

紅九格老火鍋（解放碑防空洞店）

地址：凯旋路98号附4号（凯旋路电梯1楼左侧20米）

電話：023-63308899,18184789235

營業時間：11:00-24:00

文章來源：快樂雲愛旅行