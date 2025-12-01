鑽「僅退款」漏洞 上海17歲少年詐電商平台400萬 判6年

上海17歲呂姓少年聰明反被聰明誤，利用租借帳號、偽造物流單號等方式，騙取化妝品企業護膚品套裝，涉案金額人民幣400萬餘元（約56.5萬美元）；法院以詐騙罪判處呂男有期徒刑6年。

澎湃新聞報導，2024年3月，某化妝品公司向上海市公安局奉賢分局報案，稱其線上官方平台遭惡意虛假退貨。公安機關迅速鎖定年僅17歲的未成年犯罪嫌疑人呂男，並將其抓獲。

報導指出，呂姓少年的迷途始於一段缺少陪伴的青春。他家中有兄弟四人，父母忙於生計，沒有給到他足夠的關注。為了給呂男更好的教育，父母將他送到上海讀書，遠離家人的孤獨感讓呂男越發渴望被關注、被認可，而每天陪伴他的只有一輛父母獎勵的二手自行車，他騎著稍顯破舊的自行車穿行在校園，看著同學騎的名牌自行車，心生羨慕。

據報導，在一次網購退貨時，他偶然發現可以在不退還物品的情況下申請退款，看著帳戶裡多出來的錢，他心生僥倖。還未成年的呂男將非法獲得的贓款全部用於日常生活消費：購買最新款的手機、名牌衣服或請朋友吃飯K歌…一邊「賺足鋒頭」，一邊越陷越深。

在審查起訴階段，檢察官向呂某充分開展釋法說理，引導其真誠悔罪，主動退贓。呂姓少年表示，會跟家人好好商量，說服家人籌錢退賠。

報導稱，針對該案反映出的涉案公司退貨審核機制不嚴、風險防控手段薄弱等問題，奉賢區檢察院向涉案公司製發檢察建議書，建議其建立多維度驗貨流程，強化實質驗收審核，加強技術防控，構建智能預警體系，形成監督管理閉環等，有效防範被侵權風險。

