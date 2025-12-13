「鑿光前行、鋼鐵傳承」中鋼54週年廠慶登場 WITH中鋼擘劃永續藍圖

▲中鋼董事長黃建智(左9)、總經理陳守道(左7)、執行副總經理鄭際昭(左3)帶領的經營團隊，邀請前來參加活動的經濟部次長賴建信(右9)、立法委員賴瑞隆(右8)、立法委員林岱樺(右7)、立法委員柯志恩(右6)、高雄市議員陳麗娜(右5)、前董事長鄒若齊(左6)、前董事長宋志育(左5)、前總經理陳源成(左4)以及中鋼企業工會常務理事楊乙記(左8)等貴賓，共同在開場儀式合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中鋼公司今（13）日上午於高雄市小港行政區舉辦54週年廠慶活動，以「WITH（54）中鋼・傳承永續」為主軸，展現企業穩健經營、持續轉型與邁向永續發展的堅定決心。活動由中鋼董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭率領經營團隊出席，並邀請經濟部次長賴建信、民意代表、歷任董事長及總經理等多位貴賓共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

▲中鋼廠慶舞台表演，邀請亞洲有氧天王潘若迪等知名藝人演出，帶動現場氣氛到最高潮。

廣告 廣告

廠慶開場儀式中，與會貴賓共同按下LED光柱，舞台大螢幕隨即呈現「金色光帶」與「綠色光環」視覺動畫，象徵中鋼員工團結一心，成為邁向精緻鋼廠的穩健力量，同時也代表公司推動低碳環保與永續發展的長期承諾，在全球競爭與產業挑戰下，經營信念與核心價值持續世代傳承。

▲黃董事長致詞感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位，如同臺灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

黃建智董事長致詞指出，當前鋼鐵產業面臨短期國際需求疲弱、產能過剩，以及長期減碳壓力與供應鏈重組等多重挑戰，中鋼不能消極等待市場回溫，而必須主動出擊，「不能等光，要自己鑿光」。他感謝全體同仁堅守崗位，在設備維護、成本控管、市場開拓、轉型升級與研發精進等關鍵角色上各司其職，展現逆境中持續前行的韌性與團隊精神。

▲黃建智董事長(後排左5)、陳守道總經理(後排左4)及行政部門黃一中副總經理(後排右2)與蒞臨廠慶同歡的退休同仁們合影。

黃建智強調，中鋼鋼品是台灣基礎建設、能源轉型與高科技產業，包括半導體、AI、電動車與機器人發展不可或缺的關鍵支撐。面對全球減碳浪潮與保護主義升溫，中鋼將持續對外捍衛公平貿易環境，對內推動「二軸三轉」策略，透過製程優化、技術創新與組織韌性強化，在鋼鐵寒流中穩健航向藍海市場。

▲今年最歡樂刺激的節目莫過於員工趣味競賽，各隊透過友誼競賽，展現出團隊合作的向心力及互助精神。

廠慶活動自上午9時展開，安排多組風格鮮明的表演團體輪番登場，包括青春活力啦啦隊、霹靂舞團體與戰鼓表演，炒熱現場氣氛。活動周邊也設置社團聯合招生、美食園遊會及員工趣味競賽，並邀請多組街頭藝人與民眾互動，吸引不少員工眷屬與來賓參與，共度歡樂周末。

此外，中鋼特別規劃廠區巡禮與史蹟館參觀，透過動態與靜態展示，帶領員眷回顧公司創立以來半世紀的發展歷程，深化企業文化與歷史傳承。今年廠慶並邀請多位知名藝人接力演出，壓軸演唱將活動氣氛推向高潮，展現中鋼兼具產業實力與人文溫度的企業形象。

中鋼表示，透過廠慶活動凝聚員工向心力，也向社會大眾傳達持續深耕台灣、推動永續與轉型升級的決心，期盼在變動的國際環境中，穩健邁向下一個里程碑。（圖╱中鋼公司提供）