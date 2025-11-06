長三角台商成立聯動發展平台 應對大陸經營挑戰

（中央社記者張淑伶上海6日電）台企在中國大陸面臨越來越「內捲」（無效益的競爭）之際，長江三角洲地區台商今天成立發展聯動平台，盼從「單打獨鬥」走向「聯動共進」，更好利用長三角一體化的機會來尋求發展。

「長三角地區台企發展聯動平台」由上海市台協閔行工作委員會發起成立，今天到場的有合肥、南京、蘇州、南通、無錫、杭州、嘉興、紹興、寧波等涵蓋安徽、浙江、江蘇和上海（即長三角地區）的多地台商代表和涉台官員代表。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）副會長李崇章告訴中央社記者，這個平台首先就是讓台商有認識和交流的管道，而且由政府作莊，比較容易建立互信，未來再逐步落實各種具體的合作和創新。

根據倡議書，台資企業在大陸深耕30餘年，需從「單打獨鬥」走向「聯動共進」，把單打的優勢聚合成鏈式、群式、生態式競爭力。

聯動平台的核心任務有三： 一、共建「長三角地區台企共享展廳」，在上海、江蘇、浙江、安徽4地設立常年展館，免費輪展；二、共建「長三角地區台企電商聯盟」，與阿里巴巴、京東、拼多多等共建「台企品牌館」；三、助力台企和台協會、政府有效溝通，探索「政企圓桌會」常態化機制。

該平台盼在各區台辦的指導下，透過各地區台協會努力，打造成為台資企業與長三角地區科創、產業、金融、人才資源對接的「高效轉化器」。

南京高崎電機有限公司董事長徐榕鋒受訪時指出，台商現在面臨最大的挑戰是「內捲」。中國大陸的生產供過於求，但往外輸出也面臨壓力，許多企業為求生存先壓低價格，又將借貸槓桿放得很大，他們不管能否賺錢，先求創造現金流。

徐榕鋒說，台商在這種環境中要生存，要更注重品質和效率，人才的培養也是重點。以他自己的公司為例，因為訂製化的產品多，必須注重供應鏈管理，只要在彈性製造和品質兩方面都達標，就不用擔心競爭。（編輯：楊昇儒）1141106