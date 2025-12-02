長三角民營經濟活力旺盛

2024年中國共有27座城市地區生產總值超過1萬億元（人民幣，下同），被稱為「萬億之城」；其中，長三角地區占三分之一。根據溫州近日發布信息，今年該市經濟總量預計可破1萬億元。若實現，長三角地區「萬億之城」有望達到10座。

溫州這一歷史性跨越，是長三角地區眾多依靠民營經濟「起家、發家、立家」城市的縮影，如此「群星閃耀」的長三角地區托起了大陸民營經濟的關鍵一極。

從今年前3季經濟數據來看，上海規模以上民營企業工業總產值同比增長9.8％，增速快於全市規模以上工業總產值4.1個百分點；江蘇省規模以上民營工業企業增加值增長8.0％，增速高於全省規模以上工業增加值1.2個百分點；浙江省規模以上民營工業企業增加值增長7.4％，拉動規模以上工業增加值增長5.4個百分點，增長貢獻率達76.2％；安徽省民營企業進出口增長18.0％，占進出口總額的比重為51.2％。

長三角地區民營經濟活力源於歷史。改革開放之初，上海的技術人員周末到江蘇南部的鄉鎮企業「兼職」，在這些「星期天工程師」的支持下，蘇南鄉鎮企業迅速崛起，為日後參與轉型升級打下資金、技術、管理基礎。「七山二水一分田」的義烏，從「雞毛換糖」開始，發展成了「世界小商品之都」。義烏的一個個產業猶如一條條「毛細血管」，其內流淌的是世界經濟脈動。

當下長三角地區民營經濟的觸角正向產業最新處延伸。新一輪科技革命浪潮下，大陸崛起了一批科技新秀，「杭州六小龍」更是集體出圈。宇樹科技創始人王興興說：「最近一年，具身智能領域有點像做夢的感覺，很多科幻中的故事已變成現實。這種現象在未來幾年還會加速。」

數據是信息時代的寶貴資產，如何用好數據、更好實現數字化是很多小微企業的困擾。針對這問題，位於上海的黑湖科技設計「黑湖小工單」，抓住「工單」這一企業核心數據，打造了無需複雜配置即可「分鐘級上線」的生產管理小程序。某五金加工廠使用後，訂單交付準時率從65％提升到92％，生產效率提升35％，庫存周轉率提高40％。

大型企業則更加注重數字化與人工智能的結合。今年，阿里巴巴與中國移動、中國聯通、中國電信相繼簽署戰略合作協議，內容涉及人工智能數據中心、智算基礎設施等。未來3年，阿里巴巴還將投入3800億元用於雲和人工智能硬體基礎設施建設。

未來在太空能源與尖端材料突破、人工智能與未來場景落地、綠色低碳與可持續發展、數字醫療與精準健康管理、深耕新興市場與內外貿一體化等方面，長三角民營企業的表現都值得期待。（作者為大陸媒體人）