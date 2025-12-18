長佳智能國家新創獎肯定ＡＩ醫療創新實力

衛福部健保署長陳亮妤（右）頒發獎座給長佳智能總經理、兼任長聯科技董事長李友錚（左）。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

長佳智能股公司與旗下子公司長聯科技，繼今年9月於生技大展相關競賽中分別榮獲冠軍與亞軍後，17日再度於由生策會及生策中心主辦的第22屆國家新創獎中傳來捷報。長佳智能研發的兒童生展平台，以及長聯科技推出、全球首台生成式AI照護機器人「愛寶」，雙雙獲得評審高度肯定，展現集團在AI醫療與智慧照護領域的研發實力與落地成果。

第22屆國家新創獎今年共吸引392件作品參與評選，橫跨7大獎項與7大應用領域，已成為國內生醫與健康科技創新的重要指標。本屆頒獎典禮中，由長佳智能總經理、同時兼任長聯科技董事長的李友錚親自代表公司上台領獎。

廣告 廣告

李友錚表示，能在眾多優秀團隊中獲得國家級獎項肯定，對團隊而言意義重大，也再次印證公司長期深耕AI醫療與智慧照護的方向正確。

李友錚指出，該公司關注的從來不只是技術本身，而是這些技術能否真正落地，實際協助醫護人員，改善病人與家庭的照護品質，無論是兒童生展平台或生成式AI照護機器人「愛寶」，核心價值都在於臨床應用與實際效益。

其中，生成式AI照護機器人「愛寶」結合自然語言理解與多模態互動能力，可應用於病房導覽、衛教提醒與日常照護協助，有效分擔第一線護理人力負荷，「愛寶」的設計在醫護人力吃緊的環境下，讓AI成為可靠的輔助角色，不是取代，而是協作。

此外，兒童生展平台透過AI與大數據分析，協助醫師進行兒童生長發展評估與長期追蹤，提升臨床決策效率與家庭健康管理品質。李友錚也表示，兒童健康是一項長期投資，透過科技輔助，能讓醫療介入更早、決策更精準。