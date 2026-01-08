長假挑戰失智照護 「不上學模式」等4技巧安穩過節

（中央社記者曾以寧台北8日電）春節9天連假，對常人是休息，對失智家庭卻意味著照護負荷增加。基金會提醒，細微作息與飲食節奏變化，會顯著影響失智者身心穩定，不上學模式等4技巧可助安穩過節。

天主教失智老人基金會處長王寶英透過新聞稿指出，基金會附設聖若瑟失智老人日間照顧中心的長輩，在連假結束後返回機構，常出現作息延後、3餐不規律與腸胃不適等狀況。這些看似細微的作息與飲食節奏變化，實則足以對失智長輩的身心穩定造成顯著影響。

王寶英建議，有4項技巧，可協助失智家庭安心、安穩過節。技巧1是制定專屬的「不上學模式」，長輩們總稱日照中心為「學校」，平日的例行公事即是到中心來上學，而假期間即可解釋為學校沒有開課，建議制定一套生活模式。

王寶英說明，不上學模式中，可協助長者盡可能維持規律的生活步調，如固定用餐時間、適量的體能活動，以及可在家中進行的簡易娛樂，如桌遊、唱歌或跟著影音平台做簡單運動，皆有助於穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。

技巧2，準備單人份餐點。王寶英解釋，春節期間，家人團圓聚餐少不了，然而年節食物多半偏油、偏甜、偏鹹，容易讓失智長者出現腸胃不適、脫水或血糖波動等問題；若長輩本身有慢性疾病，更需要特別留意飲食不要過度偏差。建議可替失智長輩準備單人份餐點，以避免桌菜引發過度進食、挑選困難或不知所措的情況。

技巧3，善用重複關鍵字、單句式溝通。王寶英說明，由於家中返鄉人潮多，活動也多，更容易讓失智長輩感到混亂與焦慮，親戚朋友容易因關心而無意間問出「你記得我是誰嗎？」、「你怎麼不說話？」這類互動，都會對長輩造成壓力。

王寶英建議，照顧者可提前與家族溝通，避免長輩被「逼問」或「挑戰記憶」。互動陪伴上，可放慢速度、避免突然靠近，並透過重複關鍵字、單句式溝通協助長輩理解情境，讓相處更順利，也能增強安全感。

技巧4，採取合理分工。王寶英指出，照顧者的分工與輪替，是面對長假照護壓力時不可或缺的關鍵。王寶英提醒，許多主要照顧者習慣「自己扛」，但要在長假期間真正紓壓，必須靠全家共同參與及支持。

王寶英建議採取合理分工，如有人負責外出陪伴，有人協助備餐，有人協助用藥提醒或聊天互動，讓照顧責任更平均。家庭成員在輪替照護時，也能提前進行簡易的「照顧交接」，如說明長輩近期的健康狀況、飲食限制、容易焦慮的時段或偏好的活動，讓彼此更有默契，也能避免照護方式差異造成長輩不適應。（編輯：李亨山）1150108