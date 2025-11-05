長兄如父撐一家 彰化母子同獲新芽獎學金

家住彰化20歲的吳同學，一家原本生活安穩，6年前爸爸肺癌往生，媽媽大受打擊、陷入憂鬱，無法外出工作。吳同學扛起家的重擔，讀書之餘努力打工，還要照顧弟弟妹妹，即使如此，沒有荒廢學業，他力爭上游，成功投稿國際期刊。 去年媽媽的狀況開始穩定下來，他也重回校園讀書，包括媽媽，今年全家人都榮獲慈濟新芽獎學金。

大火快炒，翻動鍋鏟、香味四溢。20歲的吳同學擁有料理好手藝，簡單的蛋炒飯，也有一番好滋味。

新芽獎學金得主 吳同學：「我小時候很喜歡看我爸，在廚房忙來忙去，爸爸離開(癌逝)之後，(料理的)味道，主要都是想辦法，靠腦袋裡面的味道去把它調出來。」

爸爸曾經做過廚師，往生前始終放心不下，交代吳同學照顧好這個家。

新芽獎學金得主 吳同學：「超想念他(煮)的味道，記得比較清楚，爸爸那時候身體快不行了，因為他也沒力氣，他就只能坐在那邊，看著我弄，一邊教我弄。」

只要在家，吳同學負責料理三餐，弟弟妹妹處理家務活，孩子們為了這個家，竭盡所能的付出。

吳同學的妹妹：「假日哥哥都要去上班，我就想說，能做一點就做一點，幫忙一下。」

媽媽因為失去爸爸，憂鬱、恐慌上身，什麼都做不了。吳同學扛起家的重擔，一面打工、一面讀書。他力爭上游，成功投稿國際期刊。

新芽獎學金得主 吳同學：「這篇期刊的話就是，教授也願意給我這個機會，從去年的9月多，寫到，完全正式刊上去，是在今年的4月、5月左右。」

孩子願意努力，媽媽很安慰，一個個都貼心乖巧，加上志工持續關懷，病情終於穩定下來。

慈濟志工 葉素蓁：「去年就改變比較大，我們就鼓勵她要去讀書，她就去讀了秀(水高)工，其實讀了，她自己很有自信，因為她讀得滿好的。」

為了孩子重回校園，希望補足學歷後能找到穩定工作。

吳媽媽：「之前病了，算滿嚴重的，然後就是，沒有辦法控制自己的情緒，他們都是很棒的小孩，以後不要成為他們的負擔。」

孩子陪伴是最大力量來源，這個家走過黑夜、陽光悄悄露臉，未來，希望無限。

