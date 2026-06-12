長公主昏迷病逝！泰國降半旗15天哀悼 總理：演唱會、體育賽事照常

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泰國宮務處今宣布帕差拉吉蒂雅帕長公主（Bajrakitiyabha）殿下不幸逝世。（翻攝自thethaiger）

泰國政府公報網站今（12日）正式發布公告，因宮務處宣布帕差拉吉蒂雅帕長公主（Bajrakitiyabha）殿下不幸逝世，內閣對此感到無比沉痛。總理阿努廷已正式簽署公告，指示自今日起，全國所有政府機關、國營事業、政府部門及各級學校將連續15天降半旗誌哀。同時，全體公務人員、國營事業員工及政府職員也必須同步進行為期15天的誌哀，至於一般民眾則可依據個人衡量，選擇最適當的方式來酌情辦理。

綜合泰媒報導，為了讓想要表達哀思的民眾能前往大皇宮薩哈泰薩馬庫姆宮參與沐水禮並向長公主靈柩致敬，政府新聞局也詳細公開了相關的交通與服裝規範。

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欲前往的民眾可搭乘地下鐵藍線至沙南猜站由1號出口步行約10分鐘抵達皇家田廣場，或搭乘3號、15號、25號等數十條行經該地的公車路線。若選擇走水路，則可搭乘昭披耶快船於瑪哈拉碼頭或昌碼頭下船再步行前往。自行開車或搭乘計程車的民眾雖然可直接導航至皇家田廣場，但因周邊停車位極為有限，建議儘量避開例假日。

在服裝儀容方面，前往弔唁的男士應穿著帶有衣領的黑色上衣或白色襯衫、配戴黑色領帶並搭配黑色得體長褲；女士則須穿著有袖且不緊身的上衣，搭配過膝長裙或傳統裹裙。學生群體則一律穿著各校規定的正確制服。

全體民眾皆應避免穿著圓領T恤、無袖上衣、短褲、短裙及牛仔褲，若服裝不符規定，可至地下大廳服務點申請借用傳統裹裙。公務人員與政府職員則須穿著正式行政辦公制服，或穿黑白襯衫配戴黑色領帶與左臂黑色誌哀臂章，若穿全黑便服，女性裙長也必須過膝。

總理阿努廷在隨後召開的內閣特別會議後舉行記者會表示，本次特別會議的核心議題在於籌備各項皇家典禮，並已要求各部會全力支援並照顧好前來的民眾。

針對民眾最關心的日常生活與商業娛樂活動，阿努廷強調，這段誌哀期剛好與先前為皇太后陛下誌哀的時間重疊，雖然舉國上下深陷悲痛，但民眾依然可以照常生活、工作與謀生。包含體育賽事、演唱會及各類會議等娛樂活動均可照常舉辦，政府並無法律強制限制，僅需在活動開始前由全體在場人員共同起立默哀，即是以最適當且得體的方式表達敬意。

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