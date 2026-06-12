長公主水患巷弄探訪 奇蹟般化解民怨
[NOWNEWS今日新聞] 當外界都在談論長公主在司法改革上的成就時，泰國許多災區民眾記憶最深的，其實是另一個畫面——這位公主站在淹水的巷弄裡，親手把救援物資遞到他們手上。
1995年那場水災 催生出一個基金會
故事要從1995年曼谷一場嚴重水患說起。當時受災戶眾多，政府與慈善機構根本應付不來，更糟的是，因為防洪資源分配不均，受災地區與安然無事的鄰近地區形成強烈對比，民眾之間甚至因此產生摩擦與緊張情緒——受災的人覺得自己被遺忘、沒人在乎。
就在這樣的氛圍下，索瑪薩瓦麗公主與當時還相當年輕的長公主，決定親自走進災區。10月29日這一天，她們先在加油站接受未受災民眾的捐贈，下午便直接走進巴吞旺一帶的受災巷弄探訪居民。
奇妙的是，這次親自走訪之後，原本緊張的社區氣氛竟「奇蹟般地」緩和下來。
第一筆善款：一張被水浸濕的20泰銖
索瑪薩瓦麗公主曾回憶，當時有位災民站在水裡，遞給她們一張被水泡得濕透的20泰銖紙鈔，堅持要捐出來幫助其他受災者。她們問對方為什麼不留著自己用，對方仍堅持要捐——這張濕透的20泰銖，就成了基金會最初的第一筆款項。這個基金會後來在2001年正式登記成立，運作至今已超過20年，發展成泰國水災救援體系中最重要的民間力量之一。
長公主的願景：把救災變成一門「科學」
長公主在主持基金會期間，提出了一個相當不同於傳統慈善的觀點——她希望基金會能成為「水災救援與管理卓越中心」，整合各領域專家的知識，透過蒐集社會數據、進行整合分析，以全面性的視角理解問題，而不是單純的物資發放。這個理念背後，其實延續了她法學專業出身的思考方式——用系統化、數據化的方式解決社會問題，而不只是憑一時的善意。
從加油站到淹水巷弄：志工體系的兩種人
基金會發展出一套完整的志工分工系統。
第一類是「災難行動志工」，負責遞送由王室提供的救援物資包、清理修繕受災戶的房屋，以及設置救援廚房與餐車，現場烹煮並分發餐食給受災民眾。
第二類是「發展型志工」，負責基金會其他公益活動的推動與宣傳，包括義賣商店、物資包裝作業，以及每年舉辦的基金會年度活動。
為什麼她在皇家體系中如此被依賴？
把這一切拼起來，就能理解長公主在泰國王室體系中所扮演的獨特角色。
她不是一個只出現在儀式場合的王室成員——從司法第一線的檢察官工作、到深入監獄探訪受刑人催生「希望計畫」與「曼谷規則」，再到親自走進水患巷弄安撫民心、催生「亞辭朋之友基金會」，她的公益版圖幾乎涵蓋了泰國社會最脆弱的幾個角落：受刑女性、災區民眾、以及那些被體制遺忘的人。
這也是為什麼，當她以特級上將身分擔任皇家衛隊司令部副司令時，外界並不感到意外——她早已用二十多年的時間，證明自己有能力同時處理法律、外交、軍事與社會救助這幾個截然不同的領域，是泰王最仰賴的女兒之一。
一張濕透的鈔票，一段沒有終點的故事
如今長公主辭世，但她所建立的這些制度——希望計畫、曼谷規則、亞辭朋之友基金會——仍將持續運作下去。那張29年前被水浸濕的20泰銖，最終變成了一個延續超過二十年、影響無數受災民眾的救援體系。
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