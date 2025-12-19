長刀恐怖攻擊！張文北捷「隨機斷4命」畏罪墜樓畫面曝 目擊者：好可怕

社會中心／綜合報導

張文犯案後從百貨高處墜樓。（圖／翻攝畫面）

27歲的通緝犯張文，19日下午5點半左右，在台北捷運M7丟擲煙霧彈後，砍殺57歲的余姓男子，余男搶救傷重不治；張文犯案後返回在附近的租屋處，又拿了裝有煙霧彈的背包和長刀前往中山站犯案，一路殺進誠品大樓，最後從高處墜樓，於晚間7時42分宣告死亡。有民眾目擊張文墜樓後的身影，趴在百貨大樓後方的空地，一動也不動。

影片中，百貨賣場的逃生梯有不少民眾正打算從安全門離開，但發現地上躺了一個黑影，又紛紛退後，發出驚呼聲，還有人嚇到沒踩穩跌倒，沒多久警方也趕到現場，同時引導民眾離開現場。全身黑衣、黑褲的張文躺在地板已經一動也不動，民眾從旁邊經過時，還頻頻嚷嚷「好害怕、好可怕！」

民眾從安全梯逃生，卻目擊張文墜地。（圖／翻攝畫面）

張文犯案後墜樓，於晚間宣告不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文老家在桃園楊梅，今年1月份他才北上租屋，曾經是職業軍人的他，軍種是空軍，但因酒駕遭汰除；桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

