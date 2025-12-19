長刀見人就砍！張文「北捷斷4命」航警桃園機場長槍戒備 畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

航警局保安警察大隊在機場持長槍戒備。（圖／翻攝畫面）

27歲的張文在台北捷運無差別殺人，造成3死2命危的憾事。航空警察局高度重視，局長立即指示保安大隊即刻啟動強化維安機制。保安警察大隊於第一時間調整勤務部署，針對桃園國際機場第一航廈、第二航廈等重要航空樞紐，全面升級巡邏密度與警戒強度，以確保旅客安全與國門秩序。

局長趙瑞華表示，鑒於大眾運輸系統發生治安事件易造成社會不安，航警局保安大隊已採取下列具體加強作為：

一、 提高巡邏頻率與見警率： 針對航廈內非管制區、捷運連通道、航站候車區及旅客出入境大廳等人員密集區域，增加巡邏組別與頻次，並實施雙人或多人編組，提高見警率，發揮嚇阻犯罪效力。

二、 強化捷運及交通樞紐連通處監控：特別加強與桃園機場捷運、台北捷運（松山機場站）連通區域之巡守，並與機場公司、捷運公司維安人員建立即時聯防機制，確保突發狀況能即時通報、快速處置。

三、 精進應變武裝與科技監控： 第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，亦加強防護器材整備。同時，利用機場環場監控系統即時掌握異常人、事、物，並運用科技設備輔助偵查，嚴防模仿效應發生。

四、 加強可疑人物盤查： 針對航站內徘徊、行為異常之人員，要求同仁主動關懷或依法進行盤查，力求將潛在風險阻絕於國門之外。

桃園機場警方戒備。（圖／翻攝畫面）

航空警察局再次重申，保護旅客安全與維持機場秩序是本局職責所在。面對任何影響公共安全之不法暴力行為，警方絕對秉持「零容忍」態度，嚴正執法，絕不寬貸。

同時呼籲大眾，在機場內若發現任何可疑人、事、物，或感受到安全威脅，請保持冷靜並立即撥打 110 報案電話，或尋求鄰近員警與服務人員協助。航警局將持續守護國門，提供國人及國際旅客人心安定的候機環境。

