長和巴拿馬港口經營權合約遭撤 中國港澳辦嗆將「付出沉重代價」

針對巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河兩座港口合約，中國國務院港澳事務辦公室透過微信發表評論文章，嚴厲抨擊巴拿馬這項裁決是「罔顧事實、背信棄義」同時警告，巴拿馬一意孤行，將會「付出沉重代價」。

《香港01》等港媒報導，巴拿馬最高法院日前以「違憲」為由，裁定香港首富李嘉誠旗下長江和記實業子公司「巴拿馬港口公司」(Panama Ports Company, PPC)所持有的巴拿馬運河港口特許經營合約無效。中國國務院港澳事務辦公室3日透過微信公眾號「港澳平」發表評論文章，嚴詞抨擊巴拿馬方面的有關裁決。

廣告 廣告

由於長和集團正將這兩個位於巴拿馬運河兩端的港口與其他海外港口出售，並與貝萊德等買方洽談中，加上這次違憲的判決，都被外界視為是美中在競逐全球貿易影響力競爭中，美國方面的一大勝利。

稱堅定維護中企合法權益

在該項裁決出爐多日後，港澳辦在社群發出評論文章批評，這項判決是罔顧事實、背信棄義，嚴重損害相關企業合法權益，強調中國政府將堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理。港澳辦呼籲巴拿馬當局認清形勢、迷途知返，並警告「若巴方一意孤行、執迷不悟，勢必在政治與經濟層面付出沉重代價。」

港澳辦指出，相關港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，無論首次簽約或後續續約，均獲巴拿馬審計部門與主管機關確認「實質遵從合約條款」、「完全履行合約責任」。在法律條文未出現根本變動、亦未查明任何違法事實的情況下，巴拿馬最高法院卻宣告合約違憲，形同嚴重踐踏法治原則與契約精神。

文章續指，香港企業多年來在當地依法經營，累計投資金額超過18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接與間接就業機會。但巴方不僅未珍惜相關投資成果，反而以「粗暴野蠻」方式剝奪企業經營權，實質上損害的是巴拿馬自身利益。

批巴拿馬對美國「跪低獻媚」

此外，港澳辦也暗批美國，稱這項裁決反映巴拿馬當局對霸權勢力「跪低獻媚」。巴拿馬身為主權國家，理應獨立自主、捍衛自身國際地位，卻選擇屈服於外部壓力，甘為霸權驅使。

而長和集團方面也發出聲明表示，巴拿馬港口公司(PPC)正積極果斷對巴拿馬進行仲裁，同時強調公司董事會強烈反對巴拿馬的裁定及相應行動，「本集團繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序」。