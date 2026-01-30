長和巴拿馬營運港口合約違憲 中國外交部：採取必要措施維護中企權益

巴拿馬最高法院裁定香港長江和記實業有限公司旗下子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約無效。中國外交部發言人郭嘉昆今天(30日)下午回應，將採取必要措施確保中國企業權益。

巴拿馬最高法院裁定長和集團巴拿馬運河港口業務合約違憲。外媒報導，這個裁定使巴拿馬政府重組持有港口營運合約所需的法律框架，並有可能重新開放招標營運碼頭。

郭嘉昆今天下午在中國外交部例行記者會上表示，中國將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

郭嘉昆說，有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。(編輯：陳士廉)