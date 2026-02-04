長和提起仲裁 北京警告巴拿馬認清形勢

（德國之聲中文網）本周二（2月3日），中國港澳辦發文稱，巴拿馬最高法院有關香港長江和記實業公司港口運營權的判決“荒謬”，稱中國政府將捍衛中國企業正當權益。

上周，巴拿馬最高法院裁定長和合約違憲。長和自1990年代運作巴拿馬運河的兩處主要集裝箱碼頭。法院稱，合約賦予相關企業特權及稅務減免，違反了巴拿馬憲法。

“華盛頓的勝利”

路透社評述說，這一判決被視為華盛頓的勝利。美中對掌控這一全球貿易路線競爭激烈。

長和原計劃出售在23個國家的43個港口運營權，其中包括巴拿馬運河的這兩個集裝箱碼頭，以230億美元售價出售給貝萊德以及地中海航運公司領銜的財團。北京批評該計劃後，長和去年7月表示，擬邀請中國內地投資方加入該財團；有消息稱，該投資方是中遠集團。

港澳辦周二在社媒發表的文章中稱，巴拿馬最高法院的裁決“罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益”，中國“有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正” 。如果巴拿馬當局“一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！”

分析人士：仲裁程序或拖延數年

長和2月4日發公告指，董事會對有關裁定及巴拿馬的相應行動表示強烈反對，認為與批准特許經營合約的法律並不一致；已就此向巴拿馬提出仲裁。公告稱，據了解，巴拿馬最高法院之決定可能於 2026 年 2 月初生效。港府特區亦發表聲明表示強烈不滿及堅決反對。

路透社引述一些分析人士稱，仲裁程序需要多久尚不明確，鑑於相關政治敏感性以及協議復雜性，或許會拖延數年。

長和“處境尷尬”

港澳辦文中盡管未明確提及美國，但寫道“某些國家…采取霸凌手段脅迫他國服從其意志”，巴拿馬“屈服於霸權淫威”。

中國外交部發言人2月4日在回答記者提問時表示：“誰在尋求霸佔運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。”

美國總統特朗普曾對長和以230億美元出售港口運營權表示歡迎。他呼籲“拿回”巴拿馬運河以應對中國影響力。

長和附屬的巴拿馬港口公司自1997年起運營巴拿馬運河兩端的港口。美聯社評述說，長和的尷尬處境凸顯了香港商界精英滿足北京對於所謂國家忠誠的要求時面臨的挑戰，特別是在美中關系緊張背景下。

（路透社、美聯社等）

