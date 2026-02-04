長和旗下巴拿馬港口公司 就港口經營權啟動仲裁程序

（中央社記者張謙香港4日電）香港長和旗下子公司巴拿馬港口公司今天發表聲明指出，公司已於3日根據適用特許經營合約及國際商會仲裁規則，就巴拿馬港口經營合約對巴拿馬啟動仲裁程序。

巴拿馬港口公司（PPC）由香港長江和記實業有限公司擁有，PPC自1997年起營運巴拿馬運河兩端港口業務，該兩個港口對全球貿易具有戰略意義。

巴拿馬最高法院日前裁定PPC在當地的港口合約違憲。

PPC在聲明中表示，所以展開仲裁程序，是由於巴拿馬政府針對PPC及其特許經營合約所採取長達一年的各項行動與無理攻擊，導致PPC遭受嚴重且迫在眉睫的損失，而其他持有類似港口經營合約的公司，卻不曾受同樣對待。

廣告 廣告

聲明表示，PPC一直盡心盡力提供港口服務，各方面都與巴拿馬政府合作，同時持續通過各種不同渠道，就巴拿馬政府作出的針對行動表達憂慮；PPC一直尋求清晰的解釋和協商，以避免訴諸仲裁，無奈事與願違。

聲明表示：「此次仲裁的背景，乃過去一年以來，巴拿馬政府不但針對巴拿馬港口公司採取各項行動，還選擇推翻其對法律和契約框架的長期立場，背棄合約精神，並啟動、進行及／或支持旨在摧毀巴拿馬港口公司特許經營合約的法律程序。」

聲明強調，相關特許經營合約是經過國際招標程序、公開透明過程而達成的結果。

聲明表示，巴拿馬法院裁決至今尚未公佈或生效。自巴拿馬司法部1月29日發佈聲明後，巴拿馬政府便發放消息，並展開大規模用以接管PPC運作的行動。政府以未公佈的法院裁決為依據，採取無理行動，包括突擊現場檢查，以及指令作為私營企業的PPC提供無限制的進出和接觸，涵蓋PPC的實體資產、商業資料、知識產權和資料及員工。巴拿馬政府聲稱，這是國家政府機構的「協調行動」，以「系統化執行」港口過渡「計劃」。

聲明表示，PPC仍然努力維持港口的管理，並以尊重的態度與政府代表互動，包括要求取得巴拿馬政府提及的過渡計劃，並且爭取協商和協調的機會。（編輯:陳鎧妤）1150204