長堤港前11月累計處理904.7477萬TEU

根據英國航運相關網站引述，美國西岸重要港口之一長堤港（Port of Long Beach）正朝向有史以來最繁忙的一年邁進，預計今年全年貨櫃量將超越二○二四年創下九百六十萬TEU紀錄，反映出該港在貿易不確定性中仍維持強勁。據最新統計資料顯示，長堤港在今（二○二五）年前十一個月累計處理貨櫃九百零四萬七千四百七十七TEUs，較去年同期成長約二點九％。

儘管十一月單月貨量較二○二四年高點下滑約七點五％，至八十萬一千五百六十一TEU，進出口及空櫃量均略減，但整體運作平穩，無堵塞或作業中斷。

長堤港執行長寇德羅（Mario Cordero）認為，港口貨運量能持續上升主要是由於年初進口商在關稅變動前提前進貨，帶動前期貨量成長。他指出，儘管市場充滿貿易政策不確定性，但貨物流動穩定，港口仍有效支撐供應鏈需求。

分析師指出，長堤港及鄰近的洛杉磯港（Los Angeles）今年貨量強勁表現，很大程度受益於進口商提前將貨物入境，以躲避潛在關稅上調。但隨著這種frontloading策略的影響逐步消退，後期貨量則將顯現趨緩。

美國零售聯合會（National Retail Federation, NRF）等機構預測，美國主要港口貨櫃量在十二月可能降至近年低點。

儘管如此，長堤港港口對未來仍持審慎樂觀態度，預期二○二五年年底貨量將持續保持穩定，並預計二○二六年貨運量可望適度成長。港口強調，保持貨物通行效率與運作穩定是未來重點，以因應可能的供應鏈波動。

長堤港分析，今年全球貨櫃運輸業受到貿易政策變動與關稅調整影響明顯，尤其美國與其他貿易夥伴間關稅不確定性，使供應鏈動態波動加劇，在這樣的背景下，港口貨量能保持接近歷史高點，顯示出美國西岸港口在貨物流動的韌性與重要性。

隨著年底與二○二六年即將到來，洛杉磯長堤港的表現將持續受到全球貿易走勢、關稅政策動向及供應鏈需求等因素所影響。長堤港表示，將透過高效營運協調與基礎建設支持，持續提升港口競爭力與長期成長動能。