長堤港2025年貨櫃量988萬TEU 較2024年成長2.4％

根據英國航運相關網站引述，美國西岸重要港口︱長堤港（Port of Long Beach）去（二○二五）年全年貨櫃處理量達九百八十八萬一千五百九十五TEU，較二○二四年創下九百六十萬TEU紀錄成長二點四％，既創下新紀錄，也展現營運韌性。

長堤港新任執行長哈塞加巴（Dr.Noel Hacegaba）於近日指出，該港已正式啟動長期成長藍圖，目標在二○五○年前將年度貨櫃處理量倍增至二千萬TEU。

數據顯示，二○二五年長堤港進口貨櫃量小幅增加一點一％，達四百七十七萬九千五百五十九TEU；出口貨櫃量則下滑五點五％，至一百一十四萬一千一百一十三TEU，反映美國對外貿易結構失衡問題仍然存在。空櫃調度量則增加六點七％，達三百九十六萬零九百二十五TEU。

值得注意，長堤港六座貨櫃碼頭中，有五座單一碼頭年處理量首度突破一百萬TEU，其中兩座更超過二百萬TEU，顯示港區整體作業能力明顯提升。

哈塞加巴指出，未來二十四年是長堤港為運量倍增預作準備的關鍵期，港口須確保新增貨量能在「快速、安全、高效率且永續」的前提下完成。

在具體策略上，長堤港將鐵路列為核心發展重點。總投資金額達十八億美元的B碼頭場內鐵路支援設施（PierBOn-Dock Rail Support Facility），預計於二○三二年完工，目標是將貨櫃由船舶轉運至鐵路的時間壓縮至二十四小時內，並使場內鐵路運量提升至四百七十萬TEU，為目前的三倍水準。

長堤港也提出打造全球首座「傳統型零排放貨櫃碼頭」的構想，規劃於S碼頭設立捷運快線碼頭（Metro Express Terminal at Pier S），年處理能力可達一百八十萬TEU，並全數採用人員操作、以再生能源驅動的電動裝卸設備，作為大規模電氣化作業的示範場域。

在數位化方面，港口的Cargo Nav平台將進一步升級，新增「全港統一卡車預約系統」，讓卡車業者可於六座碼頭間統一預約提櫃與交櫃作業，改善長年困擾業界的卡車周轉效率問題。

哈塞加巴於一月一日正式接任執行長，接替在港口服務十五年的前任執行長寇德羅（Mario Cordero）。寇德羅曾公開表示，哈塞加巴具備推動港口競爭力與加速零排放轉型的能力，能帶領長堤港迎接新一波成長。

展望二○二六年，長堤港預期全年貨櫃量仍可維持九百萬TEU以上水準，並持續受惠於關稅制度正常化與供應鏈重組趨勢。目前長堤港已占聖佩德羅灣港區（San Pedro Baycomplex）整體貨量的四十八點九％，港口預期該市占率仍將進一步攀升。