長壽成趨勢 中市府持續完善長照服務

記者張妤甄／臺中報導

臺中市65歲以上人口逾49萬人，長壽成為城市趨勢，市府持續完善長照服務。市長盧秀燕今（9）日主持市政會議表示，市府最重要的任務不僅是讓市民「活得長」，更要「活得好、活得被照顧」，因此市府近年積極投入長照建設，自108年的37.55億元大幅提高至今年的83.3億元，成長達2.2倍。隨著長照需求持續增加，未來預算勢必將朝百億元規模前進，以確保相關設備、人力與服務品質同步提升。

盧秀燕也說，市府除擴大預算投入，也大量增編長照與社福人力，在衛生局、社會局等單位增加數百名專業人員，並全力推動ABC據點。面對部分家庭無力照護、需要專業醫療及安置服務的市民，市府近年也快速增設住宿式照護機構，包括近日開幕的臺中首座市立醫院「臺中市立老人復健綜合醫院」、轉型後由慈濟醫院經營的「臺中市立仁愛綜合長照機構」，以及即將由亞洲大學接手營運的新據點等。盧秀燕表示，臺中正全力擴充專業長照量能，提供市民更完善的安置與醫療照護。

盧秀燕強調，最終目標並非節省人力與經費，而是讓市民在成為資深公民後依然能健康、快樂且自在地生活。因此市府跨局處合作，共同推動藝文、閱讀、運動等多元活動與場館建設，如國民運動中心及各區圖書館等，鼓勵長者培養興趣、維持健康。她也感謝各局處與民間醫療團隊、社福機構共同投入，公私協力打造高齡友善城市。臺中長照成效多年位居六都前段，未來將持續擴大量能，讓每位市民的老後都能受到妥善照顧。

衛生局長曾梓展今日以「完善長照服務 守護每位市民健康」為題進行專案報告，他指出，臺中市已邁入高齡社會，65歲以上人口已達49萬人，預計118年將提升至20%，全面進入超高齡社會。隨少子化加劇、死亡率即將超越出生率，人口結構快速變化，使長照需求持續攀升；目前臺中約9.5萬人有長照需求，其中9成以上已使用長照服務。

曾梓展說明，目前符合長照申請對象的話，包括身心障礙者、55歲以上的失能原住民、65歲以上的失能長者。自明年起，長照體系將納入「全齡失智症」與PAC計畫(全民健康保險急性後期整合照護計畫，Post-acute Care)，如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患等個案都會收為長照服務對象，讓更多失能者及早得到照護。

曾梓展提到，臺中市長照服務包含照顧與專業服務、交通接送、喘息服務、輔具與居家無障礙改善四大類，民眾可透過「1966」專線或臺中長照APP提出申請，衛生局將於24至48小時內完成到府評估，最快3日內啟動服務，確保民眾在需求出現時能即時獲得協助。

此外，全市ABC據點已達1986處，覆蓋率100%，A據點負責個案管理，B據點提供日照、小規模多機能、送餐及各項服務，C據點則辦理共餐、健康促進與預防失能活動。此外，市府強化家庭照顧者支持，提供心理諮商、照顧技巧指導及支持團體，避免「長照悲歌」。

失智照顧方面，臺中市目前設有10家失智共同照護中心、48處失智社區服務據點，協助家庭辨識症狀、提升照顧能力，並提供家屬支持服務。住宿式機構方面，明年將把補助從每年12萬元提高至18萬元，減輕高失能家庭負擔。面對持續增加的失能與失智人口，臺中市也積極與醫療端合作，打造長照與醫療合一模式，明年全市長照床位將增至13,780床。市府也將配合中央推動長照3.0，擴大服務對象、導入智慧照護、以及強化出院銜接等，無縫銜接長照，以提供更完善照顧服務。