長壽秘訣曝 沖繩人愛吃「1甜食」！很少健身也不跑步

健康、長壽是現代人的目標。醫師李思賢表示，有專家分析世界上長壽地區的飲食與習慣後發現，長壽地區的居民並未奉行低糖飲食，在沖繩反而有高達90%的食物來源來自「地瓜」這項甜的澱粉食物。此外，這些地區的人都接近素食，超過9成的食物來源為「植物」。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，國家地理雜誌作者Dan Buettner在2005年提出來的「藍色寶地」這一名詞，描述世界上長壽者所居住的地區，包括日本的沖繩、哥斯大黎加的尼科亞半島、義大利的薩丁島、美國的羅馬琳達、希臘的伊卡利亞島。

他表示，經分析發現，上述5地區居民的飲食與生活習慣上有些類似的地方，例如飲食來源超過9成為植物、把運動融入生活中、大部分時間處於空腹狀態、沒有壓力的生活、良好的社交關係。

就飲食部分，李思賢表示，藍色寶地的居民並未奉行低糖飲食，在沖繩反而有高達90%的食物來源來自「地瓜」。相同處是這些寶地的人超過9成的食物來源都是「植物」，只有非常少的機會可以接觸到「肉類」(只有在特定節日)，所以是接近素食的飲食模式。蛋白質來源是豆類，靠近海的地方會比較頻繁的食用魚類。堅果也是重要的營養來源。

藍色寶地的居民吃得比較少，大部分工作時處於「空腹」狀態，所以可能也是默默進行著「間歇性斷食」。此外，藍色寶地的居民「把運動融入生活」，其運動不是上健身房或者跑馬拉松，而是將運動融入日常生活中，平日的務農、勞力、步行，都是他們消耗體力的主要模式。

這些藍色寶地居民的生活壓力也較小。相較於一線城市，藍色寶地都是較鄉村的地區，有較好的睡眠品質、較低的壓力。李思賢並表示，最重要的是，藍色寶地的居民有著非常良好的「社交關係」，不管是和家人或是朋友，這些地區都是非常熱情而且沒有距離感的。較少的猜忌、負面情緒，充滿熱情、愛心，相當有助身心健康。

