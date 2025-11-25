長壽節目挨轟性騷！主持人湊臉要求「女來賓親這裡」當場嚇壞她
娛樂中心／綜合報導
《Running Man》是韓國知名長壽節目，早已累積許多死忠粉絲，不料，23日播出的最新一集中，主持人之一的梁世燦，在節目安排的親吻遊戲環節中，對來賓安恩真的言行舉止被網友砲轟是性騷擾，至今輿論仍不斷延燒。
女星安恩真近來登上《Running Man》宣傳主演的新戲《一吻爆炸》，節目組為了呼應主題，還特別安排跟親吻有關的遊戲，規則是由一名「親吻黑手黨」暗中在指定成員的手或臉頰留下口紅印，讓對方根據氣味、觸感猜出真實身分，而遊戲開始後，主持人梁世燦扮演的「被親吻者」要蒙眼接受大家親吻，並在結束後猜出「親吻黑手黨」安恩真的身分。
事後，摘下眼罩的梁世燦希望大家能夠再親吻一次，於是所有人也一一上前獻吻，但輪到安恩真之後，她有些尷尬表示「真的要親嗎」，後來礙於遊戲規則，敬業的安恩真選擇親吻梁世燦手臂，結果梁世燦突然要求安恩真再親一次，同時把臉湊近表示「親這裡」，此舉頓時讓安恩真嚇壞。
而梁世燦這一舉動也讓自己跟節目遭到網友炎上，不少人都痛批是性騷擾，「是逼女演員為節目效果犧牲嗎」、「Running Man 現在都靠這種爛招吸睛？」，砲轟尺度像是在看成人綜藝節目，但也有部分網友緩頰，認為安恩真害羞表現應當是節目效果，雖然節目組尚未就此事回應，但該爭議片段已經悄悄轉為私人影片。
