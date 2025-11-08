長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」





前陣子，我趁著空檔飛了一趟關島，當我站在SUP上試圖在海浪間保持平衡，在炙熱的陽光下健行時，之前讀Peter Atia的一個念頭突然閃過：

我現在這樣玩，感覺很棒。但70歲、80歲的時候，我還有辦法嗎？

想要一路玩到80歲，你至少需要能提10公斤的登機箱，獨力將它舉起，這需要握力、背部、核心和肩膀的力量。

和另一半去夢想中的景點旅行，能一口氣穩穩地爬上100階陡峭的樓梯，就要強大的股四頭肌、臀大肌和核心力量。

廣告 廣告

你不一定要去健身房，但你需要負重。從最基礎的動作開始……

儲存肌力，為80歲做準備

你現在做的運動，可能對80歲的你幫助不大。很多人都在練當下的體態，卻忘了儲存未來的功能，今天來聊聊反向工程人生藍圖，讓你80歲時還能活得自由自在！

你生命最後的十年，想怎麼過？是躺在床上等人照顧，還是提著行李環遊世界？

前陣子，我趁著空檔飛了一趟關島，當我站在SUP上試圖在海浪間保持平衡，在炙熱的陽光下健行時，之前讀Peter Atia的一個念頭突然閃過：

我現在這樣玩，感覺很棒。但70歲、80歲的時候，我還有辦法嗎？ 還是只能被動地度過那所謂的「邊緣十年」（Marginal Decade）？

最大憾事：活著不等於真正活著

身為醫師，我看過太多壽命（Lifespan）很長，但健康壽命（Healthspan）卻很短的案例。

多數人最大的問題，就是等到身體功能斷崖式雪崩了──可能是一次嚴重的跌倒、一次中風，或只是單純發現自己再也無法從椅子上輕鬆站起時，才猛然驚覺。

但那時才開始準備，往往為時已晚。

設計你的80歲功能清單

請你把80、90歲的自己想像成一棟你正在親手建造的房子。你必須現在就設計好這棟房子的功能藍圖，也就是你到那時，希望它具備的10項最重要的居住功能。

然後，你必須反向推導，從今天就開始為這些功能打好地基、強化結構。例如：

● 能夠自己提10公斤的登機箱，獨力將它舉起、放上飛機的置物櫃。

● 能在地板上和狗狗玩30分鐘，然後不需要人扶、能自己站起來。

● 和另一半去夢想中的景點旅行，能一口氣穩穩地爬上100階陡峭的樓梯。

心肺、肌力、穩定性，缺一不可

一旦你定義了終點想做什麼，你就能反向推導出你現在該做什麼準備。

1、儲存肌力：對抗衰弱

我的八十歲功能清單裡，幾乎每一項都跟肌力有關。

提行李箱需要：握力、背部、核心和肩膀的力量。從地上站起需要：強大的股四頭肌、臀大肌和核心力量。

你不一定要去健身房，但你需要負重。從最基礎的動作開始：

● 深蹲：這是從椅子站起和從地板站起的基礎。

● 硬舉：學習如何安全地從地上拿起重物（你的孫子、你的行李）。

● 划船／引體向上：訓練拉的力量，這對維持體態和背部健康至關重要。

2、打造心肺引擎：提升你的 VO2max

如果說肌力是車子的底盤，那心肺耐力就是引擎。

VO2max（最大攝氧量），是預測全因死亡率最強的單一指標，翻成白話，就是你身體使用氧氣的馬力上限。

這個數字越高，代表你的心血管系統越強健，你抵抗各種疾病的能力就越強。要提升VO2max，你需要有氧，可以從Zone 2（第二區間）有氧開始。

Zone 2 的強度很低，大概是你可以邊運動、邊跟旁人聊天，但沒辦法輕鬆唱歌的程度。這種訓練會強迫你的粒線體變得更有效率。

這也是我自己正在執行的，我以前重訓太多，有氧太少，我現在會盡量在每週加入至少60~90分鐘的Zone 2有氧腳踏車。

你的訓練時間應該80%在Zone 2，另外20%才用來做高強度間歇（HIIT），後者是用來拉高你的VO2max天花板。

3、鞏固穩定性：預防災難性的跌倒

對老年人來說，最致命的事件之一，往往是跌倒造成的骨折。跌倒通常不是平衡感不好，而是穩定性與爆發力的瞬間喪失。

你走路踢到東西時，身體能不能瞬間反應過來、單腳站穩、避免摔倒？這就是穩定性。

● 單腳訓練：試著練習單腳站立開始，慢慢進展到羅馬尼亞硬舉。

● 練習摔倒：聽起來很怪，但學習如何在安全的軟墊上安全地跌倒，是極為重要的保命技能。

為了到80歲時，笑說我還玩得動！

健康不是一個目標，它是你為了活出理想人生的過程。拿起筆，寫下你專屬的八十歲功能清單。 我們現在的每一次深蹲、每一次爬梯、每一次的Zone 2訓練，都不是為了虛榮，而是為了80歲、90歲時，還能笑著說：我還玩得動！

祝各位身體健康食百貳！

本文獲作者授權轉載，原文出處

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多



