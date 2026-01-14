長大後星巴克變最划算咖啡廳？她曝內心感受 引大票網友認同

有網友認為現在許多獨立咖啡廳價格昂貴，還有時間限制等等，反觀星巴克品質最穩定、環境舒服，內用續杯也便宜，該篇po文曝光引發熱議。（示意圖，本刊資料照）

受到原物料物價、人力、水電等上漲因素，許多餐飲業陸續調漲價格。近日有位女性網在網路論壇po文，認為以前覺得星巴克很貴，但長大後發現這幾年一些獨立咖啡廳越來越貴，而且規定一大堆，反觀星巴克品質最穩定、環境舒服，內用續杯也便宜，現在辦公、唸書都選星巴克了，該篇po文曝光引起大票網友表示認同。

有位女網友在Dcard論壇po文，指以前覺得星巴克很貴，從高中開始陸續跑咖啡廳6、7年時間，這幾年越來越感覺一些獨立咖啡廳越來越貴，一片蛋糕或飲料動輒200元起跳，餐點不一定好吃好喝，而且規定一大堆，甚至還有限時間、沒有插座等缺點，不過也是有些咖啡廳氛圍跟裝潢很具特色。

原po坦言，自己跑了這麼多間咖啡廳之後，還是覺得星巴克的整體品質最穩定，環境算舒服，內用續杯也便宜，現在辦公、唸書都選星巴克了。「大家怎麼看，想聽大家的分享跟經驗。」

該篇po文曝光後，有許多網友認同湧入留言，「非常認同，而且舒服程度是大眾都可以接受的，時間也沒有限制」「同感，我這兩年才開始喝星巴克，發現價格對比同行很佛了」「超級認同，去過的獨立咖啡廳都是一次店，吃個裝潢與氣氛，而且量真的都滿少的」「真的～星巴克完全就是可以講話可以吃東西的圖書館」；不過也是有部分的網友不認同表示，「星巴克位子好小好昏暗，他們就故意設計不舒服讓您早點走」「星巴克對我來說就是最低標準的咖啡廳欸」「星巴克不是可以放鬆的咖啡廳，旁邊的談保險、做作業、開線上會議、聊天的阿姨，幾乎都沒有再顧旁邊別人的感受」。

