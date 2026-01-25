長大才發現超不衛生！她曝家裡「共用浴巾20年」 一票人看傻：我家也這樣
「原來家裡這些習慣，超級不好！」一名網友指出，自己長大後才意識到，家中許多習以為常的衛生習慣其實相當糟糕，包含全家共用浴巾、內衣褲襪子通通丟洗衣機一起洗等，讓她回想起來忍不住崩潰，也意外引發大批網友共鳴，紛紛留言分享自家相似經驗。
這名網友近日在Dcard發文道，家裡有些看似「正常」的衛生習慣，直到她長大後才發現「超級不好」。原PO說到，過去家中都是全家人共用同一條浴巾，直到某次發現洗完澡後浴巾仍濕濕的、怎麼擦都擦不乾，只好自己另外拿一條使用，卻反被父母唸「幹嘛一次用那麼多」。
原PO表示，後來她在網路上看到「恆河浴巾」相關討論，才驚覺自家狀況似乎也不遑多讓，甚至補充指出，「全部的浴巾都是小時候買奶粉送的，也就是說至少20年了，上面還有非常多洗不掉的黑點點，爸媽又不讓丟，因為覺得還可以用幹嘛丟。」
原PO也提及，從小到大全家人的衣服都是直接丟進洗衣機一起洗，直到她發現自己的內褲褲襠處出現發霉情況，才意識到分泌物其實無法靠洗衣機徹底洗乾淨，所幸自己並未因此出現婦科疾病，之後也改成自行手洗內衣褲，但家人仍維持原本的洗衣習慣。
貼文曝光後，不少鄉民便在底下留言，「我家是共用幾條大浴巾，個人有專屬洗臉毛巾，但是大毛巾會拿去洗定期汰舊換新，『恆河牌浴巾』出世，我才驚覺不是大家擦身體都共用，讓我好焦慮怕被發現」、「在家吃飯的時候阿公都直接拿湯鍋湯匙喝湯，從小到大都這樣，所以沒什麼感覺，直到有一次表妹看到說好噁」、「小時候沒人教要刷牙的習慣，也不知道每半年要洗牙，一直到小學五年級左右吧，才知道不刷牙的後果很嚴重，現在剛大學畢業就有兩顆假牙了」。
也有人說，「我家以前是全家人共用一條牙膏，是某次我姐生病，我媽之後也感冒了，她覺得是因為牙膏，才變成一人一條」、「我家打蛋完會用手指伸進蛋殼裡，把剩餘的蛋白用下來，長大才知道大家都打完直接丟蛋殼」、「部分家人的壞習慣，就是洗完菜不晾乾直接冰冰箱，難怪放沒多久就都發霉」、「小時候家裡都是洗完澡再上床，床單沒在換，長大後才知道，常常換床單跟枕頭套，皮膚會變好」、「吃指甲，甚至吃腳的，長大後才知道很噁」。
還有人指出，「以前家裡說用牙線會讓牙縫變大跟流血，結果大學之後才發現，那只是讓牙縫恢復正常，流血也只是牙縫還不習慣」、「內衣穿媽媽不要的，內褲跟姐姐混著穿」、「以前髒衣服全家都直接丟在浴室地上，浴室又沒乾溼分離，家裡也沒每天洗衣服，導致衣服常發霉」、「室友尿尿完不沖水，說他們家大便才有在沖水」、「其實洗衣機洗的比較乾淨，但前面髒的地方，要特別加強而已」、「分泌物還是得用手洗才能丟機洗」、「不禁感嘆，大家有健康長大就好了」、「可能爸媽是勤儉慣了」。
看更多 CTWANT 文章
尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度
乾兒子小俊哽咽送別曹西平 淚吐最後心聲：你可以放心了！
爬101前先拜拜！賈永婕「端鳳梨」霍諾德滿臉問號 網笑：是海綿寶寶那一族
其他人也在看
公司有讀書會文化 他好奇「大家能接受嗎？」網曝反對理由
每間公司的文化、風氣都不一樣，許多公司為了鼓勵員工持續學習，會舉辦講座、讀書會，或是補助證照考試、學習平台費用等，不過對此員工評價褒貶不一，有網友也好奇「大家可以接受公司有讀書會文化嗎？」引發討論。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101！直播「1細節」拯救市容 萬人驚：台北變美了
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就爬上標高508公尺的大樓，登頂瞬間讓許多人相當感動。除了霍諾德的精采表現吸睛，也有不少人趁此機會欣賞台北風景，有網友就發現，Netflix攝影團隊特別調了濾鏡，讓雜亂的鐵皮屋顏色變得統一，驚呼台北變美了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位
即時中心／温芸萱報導美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午徒手攀登台北101，耗時1小時31分順利登頂，刷新原先4小時預估速度，震撼國際，也讓全台沸騰。此事在社群熱傳，有網友幽默表示「以後開會超過1.5小時，一律告知大家Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？」，引發網友狂留言調侃。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高鐵買對號座仍擠不進去！過來人曝「1亂象」：自私的人很多
許多民眾上班或返家時，會選擇高鐵作為主要交通工具，而高鐵也可依個人需求購買「對號座」或「自由座」。近日，一名網友抱怨，自己購買從台中北上的對號座車票，沒想到上車時卻因人潮過多，被卡在月台遲遲無法上車，最後他忍不住大吼一聲，才順利擠進車廂，讓他感到相當無奈，於是發文詢問大家，若遇到類似狀況應該如何處理，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
超商結帳被「被記住電話」好尷尬！店員曝光「內行解法」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導在台灣不少超商結帳時，店員常會問「要不要報電話累積點數？」或「會員電話多少？」如果常去同一家店，店員可能會記住...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣必須把基礎科學當成國力──從吳誠文的刺耳提問談起
沈聖峰／中央研究院生物多樣性研究中心研究員鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
健康長大是奇蹟？她揭家裡2大「噁心衛生習慣」 眾人看細節超崩潰
每個人的衛生習慣都不同，而許多生活作息往往源自原生家庭。一名女子分享，她家有兩個不太衛生的習慣，全家共用一條浴巾，以及所有衣服包括內衣、內褲、襪子都丟進洗衣機一起洗，浴巾上甚至有許多洗不掉的小黑點，內褲褲襠也常洗不乾淨導致發霉。她表示，直到自己長大才意識到這樣並不衛生，因此好奇詢問：「大家有沒有類似的經驗？」貼文曝光後，引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
學生強吻懷孕5月女老師...「驚嚇生出單腎嬰」 求償136萬僅判賠10萬原因曝光
台南一名懷孕5個月的女老師，指控在授課工作室內遭余姓男學員非自願擁抱、親吻，事件發生後出現腹痛出血情形並接受安胎治療，事後產下僅有單側腎臟的嬰兒。女老師主張胎兒健康狀況與驚嚇事件有關，向余姓男學員提出民事求償。案件經法院審理後，認定對方行為構成侵權，判賠精神慰撫金10萬元，其餘求償則未獲支持。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
4年最晚！流感遲沒進流行期 羅一鈞曝「一因素」左右春節疫情
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 近四年最晚！流感還沒進入流行期。疾管署原預估上周國內將進入新一波流感流行期，不過，今（27）日公布的最新監測數字，雖然上週類流感就診人次再升溫，突破11萬人次，但急診就診病例百分比為10.3%，尚未達到流行閾值（11%）。疾管署署長羅一鈞分析，上周就診人次為四年同期最低，只有在COVID-19疫情期間大家緊戴口罩才有...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
狗狗獨處時的秘密 ! 原來牠們都在做這「 5件事」來度過漫長等待
火報記者 張舜傑／報導 不少飼主以為狗狗主人外出時只是趴著或無聊等待，但其實狗狗有著自己的獨處節奏，安靜環境下 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冒充SWAG員工街頭獵豔 開價「2.5萬求問卷」騙砲下場曝光
新北市1名郭姓男子為滿足個人私慾，去年（2025年）3月間，陸續向2名女子佯稱自己為影音串流平台SWAG之工作人員，以「問卷調查」為藉口卸下2人心防，接著開出2萬5000元的高價誘惑，誘騙女子進行性交易及拍攝影片，得手後隨即落跑賴帳，法院審理後，依兩項詐欺得利罪，判處郭男有期徒刑10月及6月，並沒收作案手機，另追徵犯罪所得共5萬元。可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
就診創4年同期新低！流感遲未進入流行期 羅一鈞分析「2原因」
衛福部疾病管制署原本預估，上週國內將進入新一波流感流行期，不過根據今（27）日公布的數據顯示，上週類流感門診人次雖持續升溫，突破11萬人次，但急診就診病例百分比為10.3%，尚未達到流行閾值（11%）。署長羅一鈞表示，上週類流感增幅趨緩、就診人次創近4年同期新低，研判「民眾緊戴口罩」才這麼低，且本季流感疫苗保護力充足，並未如外界擔心的H3N2新突變「K分支」成為主流病毒株而失控。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
中國遊客揮五星旗「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報管制未來入境
近日有一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍影片稱以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」，引發爭議。民進黨立委林俊憲今(27)日表示，已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行...華視 ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
中國空膠囊驗出一級致癌物！邊境攔截168kg 高雄進口商抽驗率升至100%
食藥署今（27日）公布最新邊境檢驗不合格名單，當中有4批來自中國的空膠囊，皆被驗出一級致癌物「環氧乙烷」，168公斤依規定須退運或銷毀。由於4批貨品的進口商是同一家，食藥署已將業者邊境查驗比率，調升至100％逐批查驗，全數合格才能放行。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
他因「太持久」被分手！還被禁止自行解決崩潰：想不通
他因「太持久」被分手！還被禁止自行解決崩潰：想不通EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兩寶媽淪陪酒小姐！「與酒客激吻過夜」尪崩潰
兩寶媽淪陪酒小姐！「與酒客激吻過夜」尪崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄰居洗澡被看光了…網揭百葉窗「半透明」危機！
生活中心／李筱舲報導許多民眾會在自家廁所安裝百葉窗窗簾，不過近日有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，發現對面樓下一戶在廁所安裝百葉窗的住戶正在洗澡，畫面清楚可見，讓他煩惱到底該如何提醒對方。貼文曝光後，引發熱議，不少網友直言百葉窗確實不適合安裝在廁所，尤其晚上開燈後看得更清楚。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
金價狂飆破5000美元還會漲？專家預估最新價格
金價狂飆破5000美元還會漲？專家預估最新價格EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
霍諾德登101有人被罵？她盤點賴清德不爽4件事：前任搶功、陳亭妃還贏了
2026年逢九合一大選，國內外情勢持續動盪，近日美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功在無繩索、無防護的情況下，成功徒手攀上台北101，震撼人心，也讓台灣成為全球焦點。媒體人李艷秋今（27）日在臉書以「最近，少惹賴清德，他心情不好」為題，盤點4大事件指出，看看總統賴清德最近遇到的事情，「換作你心情會好嗎？」 第一點，李艷秋指出，霍諾德成......風傳媒 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言