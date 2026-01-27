長大才知道超髒！全家共用浴巾20年、內衣褲混洗 她崩潰：爸媽捨不得換

原PO表示，家中浴巾是全家人共用。示意圖／翻攝自Pixabay

每個家庭的生活習慣不同，也會導致每個人有不同的衛生觀念。一名網友在Dcard中發布貼文，表示全家人都共用一條超過20年的浴巾，爸媽還捨不得丟，還有全家人的衣服、內衣、襪子都丟洗衣機一起洗，一直到長大後才發現這些習慣非常不好，好奇詢問大家是否有類似經驗？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard中發布貼文表示，從高中以前全家都共用一條浴巾，到高中才發現排在家人後面洗澡的話，浴巾都會被浸濕，「擦不乾才自己拿一條」，當時還會被爸媽念。原PO後來看到「恆河浴巾」討論，才發現自己家也是如此，讓原PO崩潰表示，「甚至全部的浴巾都是小時候買奶粉送的，也就是說至少20年了⋯上面還有非常多洗不掉的黑點點，爸媽又不讓丟，因為覺得還可以用幹嘛丟」。

廣告 廣告

原PO接著說，第二個習慣就是從小到大全家人的衣服都丟洗衣機，包含內褲、內衣、襪子都混在一起洗。原PO表示，「好像是高中的時候發現，內褲褲襠那邊都會發霉，才發現分泌物根本沒辦法靠洗衣機洗乾淨」。

原PO指出，聽起來雖然很噁心，但從小到大都這樣就不會想太多，也好險原PO沒有罹患婦科疾病，「所以後來都會自己手洗，但其他家人都一樣丟洗衣機」，因此好奇詢問，自己家有沒有實際上很糟，但完全沒有意識到的壞習慣？

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言表示，家中也有共用浴巾的問題，「我家是共用幾條大浴巾，個人有專屬洗臉毛巾，但是大毛巾會拿去洗定期汰舊換新，恆河牌浴巾出世，我才驚覺不是大家擦身體都共用，讓我好焦慮怕被發現」、「長大才知道原來浴巾分開用」；另外，也有人分享家中的衛生壞習慣，「牙線，以前家裡說用牙線會讓牙縫變大跟流血，結果大學之後才發現，只是讓牙縫恢復正常」、「小時候沒人教要刷牙的習慣，也不知道每半年要洗牙」。



回到原文

更多鏡報報導

用LINE Pay「做錯1舉動」…1年後才發現！他崩潰：整年沒中獎

冬天「1衣物」成皮膚災難！小孩身上狂冒紅疹 醫示警：別直接穿

千元「4位小朋友」將畢業？新台幣要改版 12大主題開放網路票選

《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據