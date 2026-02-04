長女半天前才離奇猝逝！14小時後全家7口中毒 醫曝關鍵症狀「快跑」

新北市土城區3日發生一氧化碳中毒事件，警消在屋內測出微量一氧化碳濃度，疑因熱水器設置不當導致。示意圖／Freepik

新北市土城區3日發生一氧化碳中毒事件，羅姓男子一家7口不適送醫，警消在屋內測出微量一氧化碳濃度，令人感到意外的是，事發前14小時，11歲長女在家猝逝，相驗發現她口有白沫、腹部腫脹，屍斑下的膚色呈現櫻桃紅色，懷疑是一氧化碳中毒奪命。

綜合媒體報導，3日下午2點多，家人由於長女午睡比平常晚起，前去查看時發現她沒有反應，檢查後才驚覺早已沒了呼吸心跳，甚至已出現屍斑。14小時後，羅家7口人也出現身體不適的狀況，緊急送醫救治，所幸意識清楚，無生命危險。

警消在其住處檢測結果顯示，現場一氧化碳濃度高達37ppm，並發現他們將室外型RF熱水器裝在密閉陽台，懷疑是燃燒不完全，加上通風不良導致全家一氧化碳中毒事件，而長女由於房間緊鄰後陽台成為第一位受害者。警消將深入調查，長女入睡後有無使用熱水器，以及是否一氧化碳蓄積導致回飄屋內，成為判斷死因的關鍵。

報導指出，羅童為羅男與前妻所生，深獲家人疼愛，讓她擁有獨立房間。校方也透露她自1年級起就是班上模範生，4年級展現出語言方面的天賦，參加全市朗讀比賽，深受師長的讚譽，如今發生意外令人遺憾。

開年一個月爆25起中毒事件 出現這些症狀快遠離

胸腔科主治醫師蘇一峰表示，一氧化碳中毒過去常發生在冬季，常見因素為熱水器不完全燃燒，加上設置在不通風處累積無色、無味、無臭的廢氣導致。醫師解釋，CO對血色素的親合力是氧氣的200倍以上，讓身體組織缺氧，輕度的症狀表現有，頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、無力、嗜睡；嚴重時會出現意識模糊、昏迷、心律不整、心肌缺氧甚至死亡，建議民眾有症狀要立刻離開現場，呼吸新鮮空氣，並求診給予高濃度氧氣做關鍵治療。

消防署示警表示，2026年才過1月左右，已有25人因一氧化碳中毒送醫，呼籲民眾要提高警覺。消防署指出，除了熱水器安裝失當外，在密閉空間使用炭火、瓦斯爐煮食、團聚吃火鍋等，都有可能產生一氧化碳導致中毒，若出現相關症狀，務必馬上停止燃氣設備，並開窗通風；若情況嚴重則先前往戶外環境，撥打119電話求助。



