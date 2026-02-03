長媳連10年除夕胃絞痛！ 89%成人過節壓力破表

美國心理學會於2023年進行的調查顯示，高達89%成人於節日期間承受壓力，其中超過4成受訪者表示此時的壓力遠高於平時，甚至已對身心狀態造成影響。蔡芳茹觀察，農曆年前後因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而求診的患者確實明顯增加。

45歲張小姐擔任家中長媳，連續10年每逢冬至便開始出現焦慮、肩頸痠痛等症狀。（示意圖／Pexels）

45歲張小姐擔任家中長媳，連續10年每逢冬至便開始出現焦慮、肩頸痠痛等症狀，到了除夕夜圍爐時更因胃絞痛無法進食，夫妻間也多次發生爭吵。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫師指出，這並非個案撐不住年節忙碌的單純現象，而是長期壓力累積引發的身心警訊，類似病人在臨床上並不少見。

蔡芳茹分析，節日期間的壓力來源多與家庭互動及經濟負擔相關。這類患者在就診前往往已先到腸胃科、神經內科接受多項檢查，卻始終查不出器質性病變，屬於典型的身心交互反應。當意識告訴自己必須忍耐時，身體往往已透過疼痛、失眠或腸胃不適反映壓力。

針對張小姐的案例，蔡芳茹說明壓力並非來自單一事件，而是多重角色期待的累積，包括祭拜流程、準備年菜，以及親戚之間反覆的比較與詢問。治療過程中除了必要的藥物調整，更著重支持性引導，協助她和丈夫持續溝通，最終達成共識將年菜改為外送，並提前返家休息，才終結長達10年的過年身心困擾。

蔡芳茹指出年節的急性壓力會啟動體內壓力軸，促使皮質醇大量分泌。（示意圖／Pexels）

從神經醫學角度來看，蔡芳茹指出年節的急性壓力會啟動體內壓力軸，促使皮質醇大量分泌。短期雖能提升應變能力，但當壓力持續，海馬迴功能恐受抑制，前額葉調控能力也會降低，並使杏仁核過度活化，進而影響血清素、正腎上腺素平衡，導致情緒易怒、焦慮加劇及失眠問題。

蔡芳茹提醒，若壓力已造成工作或家庭功能受損、關係明顯惡化、反覆出現恐慌或生理不適，甚至產生自傷或傷人念頭，應及早尋求專業協助。她強調精神科治療並非只是開立藥物，而是整合藥物、認知治療及支持系統，協助個案重新調整壓力，也呼籲家人有更多理解及分擔，團圓才不會帶來身心負擔。

