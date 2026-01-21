長子千字文訴罪狀撕破臉！貝克漢首度現身回應了 「允許孩子犯錯」一句話藏深意

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與太太維多利亞近來遭26歲的長子布魯克林，以千字長文指控遭到父母長期的操控，還傷害他的太太妮寇拉等罪狀，還發出律師函，宣布與爸媽切割，對此，貝克漢終於做出回應。

貝克漢回應長子的指控。（圖／翻攝貝克漢IG）

布魯克林去年12月封鎖爸媽的社群媒體，並貼出6大頁的黑底白字文，控訴一直以來遭到爸媽的掌控，還看到父母為了維護形象，在媒體上散播謊言，「這些謊言都建立在無辜的身上」，讓他忍無可忍，他總共列出6大罪狀，還透露成長過程因為被控制，所以飽受焦慮之苦，就連婚禮父母也要干涉，太太還被排除在貝克漢的生日宴外，家人重視的從來不是情感，而是「貝克漢」這個品牌，也直言不想與家人和解，離開原生家庭後，他感到平靜、解脫。

貝克漢針對兒子布魯克林的指控，打破沉默做出回應。（圖／翻攝貝克漢IG）

針對此事，貝克漢現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播，談到布魯克林的指控，貝克漢表示，社群平台有它的力量，很可能帶給孩子壓力與危險，「我個人的經驗，尤其是與我的孩子相處時，關鍵在於要用在正確的事情上。」這也是他為什麼他會透過平台，為聯合國兒童基金會發聲的原因。

貝克漢也分享教導子女的方式，他認為孩子會犯錯，但是被允許犯錯的，「因為這是他們學習的方式，我一直教育他們，有時你必須讓他們自己去經歷錯誤，才能真的成長。」言外之意，似乎在給予布魯克林暗示與提醒。

