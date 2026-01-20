長子布魯克林千字文決裂！控父母6大罪狀 貝克漢打破沉默發聲

娛樂中心／施郁韻報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）陷入家庭風暴，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）封鎖父母社群帳號後，接著發出千字長文，公開指控父母長期操控家庭敘事，且傷害他的老婆妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。對此，貝克漢首度發聲了。

布魯克林去年12月在IG封鎖父母，突然在IG限動貼出6篇黑底白字圖文，表示自己隱忍多年，近年來看到父母為了維護形象，「不惜在媒體上散布無數謊言，而這些謊言往往是建立在無辜的人身上」，他強調真相最後會浮出水面。

布魯克林文中列出6大罪狀，正式和家人決裂，提到成長過程中被控制、自己深受焦慮所苦，家人重視的不是情感，而是「貝克漢品牌」，他直言「不想與家人和解」，如今離開原生家庭，讓他感到平靜與解脫。

貝克漢現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播，表示一直在談社群平台及它的力量，面對當代孩子尤其具有影響力，有時確實很危險，「我個人的經驗，尤其是和我的孩子相處時，關鍵在於要把它用在正確的事情上。」

貝克漢說，以同樣方式教導四名子女，「孩子會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，因為那正是他們學習的方式。我一直教他們，有時你必須讓他們自己去犯那些錯」，才能真正成長。



