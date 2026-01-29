長子布魯克林開撕貝克漢！收入來源曝 妻每月拿富爸爸3千萬零用錢

記者蔡維歆／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今美媒揭露，布魯克林與老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）每月可從其億萬富翁父親手中獲得高達「100萬美金」的生活津貼（約台幣3133萬）。

貝克漢和維多利亞結婚多年，育有四個孩子。（圖／翻攝自貝克漢IG）

根據「RadarOnline」披露，31歲妮可拉佩茲在財務上獲得的資助，遠高於布魯克林過去從父母身上所得到的支持。記者瑪麗娜海德在Podcast節目中表示：「就我所聽到的情況，貝克漢家確實給布魯克林不少錢，但並不是天文數字。他們在某種程度上一直懷抱著一個夢想，希望他能自立自強，靠自己的雙腳站穩人生。也許尼爾森．佩爾茲（Nelson Peltz）本人會否認，但我聽說他曾對貝克漢夫婦說過：『我每個月給我女兒100萬美元的零用錢。』」

另先前英國《太陽報》曾報導，妮寇拉的父親、83 歲美國金融界投資大亨尼爾森佩茲（Nelson Peltz）身家粗估高達16億美元（約505億元台幣），布魯克林在2022年簽下一份條件嚴苛、滴水不漏的婚前協議，若婚姻觸礁他將無法得到任何財產，只能獲得他和妮寇拉共同創立品牌的一半。讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。就是布魯克林和妮寇拉離婚，「現在看來，只要他還和妮寇拉在一起，就沒有回頭路了。」

