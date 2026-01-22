長子布魯克林開撕！維多利亞PO「黑白照」疑冷處理

布魯克林與貝克漢夫妻正式開撕。(圖／達志)

貝克漢家族風暴一發不可收拾，長子布魯克林祭出6頁聲明開撕雙親，其中還指控維多利亞在婚禮破壞他與老婆的「第一支舞」，當眾做出「磨蹭」等超乎母子界線的動作，維多莉亞在沉默數日後，在社群PO出黑白舊照，似乎在描述當下心情。

風波持續延燒數日，維多莉亞始終噤口未對外界發聲，不禁讓人好奇是否試圖想要修補母子關係，才不願意對外發表意見，如今她終於更新社群動態，不過並未對兒子相關指控作出回應，而是上傳年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪(Emma Lee Bunton)的黑白合照，當天正好是艾瑪50歲生日，她也獻上滿滿祝福：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳」，足以見得兩人多年來的好交情。

廣告 廣告

維多莉亞祝福好友艾瑪生日快樂，並未對鬧翻長子一事做出回應。(圖／victoriabeckham Instagram)

維多莉亞轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息。(圖／victoriabeckham Instagram)

此外，維多莉亞也轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息，並簡短寫下：「Wow」，看得出來內心相當雀躍，至於貝克漢除了在社群轉發維多莉亞揹著艾瑪的合照之外，更不忘陸續祝福昔日隊友生日快樂夫妻倆完全未針對與布魯克林撕破臉一事做出回應，被外界質疑是刻意「冷處理」。

貝克漢對於與兒子撕破臉一事隻字未提。(圖／davidbeckham Instagram)

根據外媒《TMZ》報導，維多利亞在婚宴上緊緊環抱著布魯克林，還做出「親暱磨蹭脖子」的動作，由於超過母子互動的界線，讓布魯克林怒斥：「非常不恰當且令人羞恥」，為了避免讓老婆二度傷害，據悉私下要求那段影片不要被公諸於世。

更多中時新聞網報導

鄭伊健拍台劇 工時短超享受

告五人扮研究員 石頭瑪莎驚喜助陣

漁港釣魚似戒嚴 釣客籲開放 漁業署難放行