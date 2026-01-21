長子布魯克林6頁發文震撼爆出家族迫害 貝克漢發聲了！直言這件事「成為威脅」

布魯克林（左）護妻妮寇拉，槓上父親貝克漢與家人。翻攝IG @brooklynpeltzbeckham、davidbeckham

前英國傳奇足球男神貝克漢（David Beckham）遭長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在IG上發6頁現實動態長文指控，自己長期以來被父母控制人生，自己與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）在家族不受到尊重，發表與家族切割聲明。而貝克漢在兒子發文後隔天上節目，被問到家族爭議，也公開發聲。

貝克漢在美國電視台CNBC的財經節目《Squawk Box》直播上，沒有正面回應關於布魯克林的指控，而是把話題轉向社群媒體對年輕世代所帶來的影響。認為社群媒體有雙向性，能傳達正面能量，也可能對孩子造成壓力，「無論好壞都可能成為一種威脅，特別是對我的孩子們。」

貝克漢家族童話破滅。翻攝IG @davidbeckham

貝克漢稱孩子正在犯錯！布魯克林不願和解

貝克漢還說，孩子犯錯是被允許的，「這就是他們正在學習的方式，我一直都在教導他們，有時候，你必須讓他們犯這些錯。」暗示布魯克林正在犯錯。然而，布魯克林已在聲明中指出，不想和家人和解，自己也沒有被妻子控制，甚至爆出這一切後，自己內心感到很平靜。



