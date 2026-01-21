長子控父母操控公眾形象 貝克漢首回應：孩子允許犯錯

英國足球巨星貝克漢的長子布魯克林。（圖／翻攝自Instagram＠brooklynpeltzbeckham）





英國足球巨星貝克漢（David Beckham）一家近陷入家庭風暴，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）封鎖父母社群帳號，還發出千字文控訴父母長期在媒體上營造「完美家庭」的公眾形象、干涉他的婚姻，甚至傷害妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），直言「完全不想與家人和解」，對此貝克漢訪談中提到「孩子允許犯錯」，被認為是回應家庭風波。

布魯克林發千字文 指父母操控形象

布魯克林在限時動態中表示，多年來選擇保持沉默，希望私下解決問題，但父母及其團隊持續向媒體放話，讓他別無選擇，只能站出來為自己發聲。他直言，父母長期在媒體上塑造「完美家庭」的公眾形象，卻與他的成長經驗不符。他指出，從小到大父母透過社群貼文、「表演式」家庭活動操控形象，甚至傷害了他最愛的妻子妮寇拉佩茲。布魯克林也說，離開原生家庭後，長期的焦慮感消失了，這一次將為自己站出來，不再與家人和解。

事件曝光後，布魯克林在社群平台接連PO出與妻子及岳父母的合照，卻未見父母身影，外界解讀雙方關係早已出現裂痕。

貝克漢談「孩子允許犯錯」

風波延燒後，貝克漢他出席世界經濟論壇（WEF）第56屆年會時，被媒體直接問到：「大衛，你有什麼話想對布魯克林說嗎？」他並未對此回應。隨後他登上CNBC節目《Squawk Box》，談到社交媒體與心理健康議題時，提到「我一直以來都在談論社群媒體及其力量，它既有利也有弊。」

貝克漢指出，如今孩子們能接觸到的資訊確實存在風險，「有些東西可能會很危險」，但他也認為，應該引導孩子把這些平台用在正確的事情上，他分享自己長期透過社群影響力為聯合國兒童基金會發聲，讓更多人關注全球兒童處境。

談到布魯克林與其他3名孩子，貝克漢語重心長地表示：「我對四個孩子都是用同樣的標準教育。他們會犯錯，但孩子本來就允許犯錯。他們就是這樣學習的，有時候你也得讓他們犯錯，才能真正成長。」

雖然貝克漢未直接回應長子的指控，但外界解讀，他「孩子允許犯錯」的說法，多少透露出他身為父親的心聲，也被視為對這場家庭風暴的間接回應。



