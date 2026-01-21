長子控「6大罪狀」宣布決裂 貝克漢首發聲：讓孩子學會犯錯

貝克漢長子布魯克林（右2）發聲明抨擊父母。(翻攝自貝克漢Instagram)

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多莉亞（Victoria Beckham）陷入家庭風暴，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發6頁聲明指控父母長期操控家庭敘事，並在媒體前「虛假說謊」，宣布切割。事件後，貝克漢首度現身，在訪談中提到「必須讓孩子學會犯錯」。

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前突然在社群媒體發布6篇聲明，指責父親貝克漢（David Beckham）與母親維多莉亞（Victoria Beckham）試圖破壞他與妻子的關係，並稱自己多年來一直保持沉默，但父母不斷向媒體爆料，迫使他別無選擇，決定揭露謊言。

在布魯克林（Brooklyn Beckham）發布聲明後，貝克漢（David Beckham）受邀參加美國財經節目《Squawk Box》，在被問及對於長子的看法時，貝克漢（David Beckham）避開主題，僅表示自己一直以來都在關注社群媒體，以及它所帶來的力量。

貝克漢（David Beckham）提到，他利用平台與影響力，為聯合國兒童基金會做貢獻，已經成為讓人們了解世界各地兒童處境的最有力工具，同時，他也試著以同樣方式教育孩子，「他們會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，這就是他們學習的方式，這也是我試圖教給孩子們的觀念，有時候，你必須放手讓他們去犯下那些錯誤」。

貝克漢（David Beckham）先前多次被問及關於長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的關係，不過皆拒絕回應，此次是他近期首度談及與孩子關係的對話。





