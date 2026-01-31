長子放寒假跟母住喪命 前夫男友現身殯儀館相驗

穿皮衣外套的前夫進入殯儀館冰櫃，陪同法醫相驗。（圖／東森新聞）





今日下午1點多，兩名心碎的爸爸也抵達殯儀館相驗，兩名幼童年僅8歲和3歲，其中8歲的長子是女子跟前夫所生，兩人因為感情不睦離婚，長子跟著爸爸，放寒假才去跟媽媽住，竟疑似被毒死，兩個孩子到院時，口吐白沫，法醫高大成說，小朋友器官發育未完全，服用大量藥物，肝腎臟在2小時逐漸衰竭，相當痛苦，但31歲的女子情緒激動，否認對孩子下藥，不知道孩子怎麼死的，警方依殺人罪嫌移送地檢署複訊。

穿皮衣外套的前夫，藍衣戴耳環的男友，兩位心碎的父親失去愛子，一前一後進入殯儀館冰櫃，陪同法醫相驗。

記者vs.台中地檢署檢察官：「今天有釐清什麼樣的重點嗎？（沒有，我們就等解剖確定死因）。」

一個是8歲的長子，一個只有3歲，兩個小男孩疑似被媽媽餵下安眠藥，送醫不治死亡，據了解31歲的女子跟前夫感情不睦，離婚後長子跟著爸爸，因為放寒假跟媽媽住，沒想到才短短幾天，就發生悲劇。

法醫高大成：「人家活得好好的，是妳自己不開心，那是妳家的事啊，一個媽媽怎麼可以決定小孩子的命，這樣子是亂來。」

連高大成都痛批，母親太狠心，因為幼童的臟器未發育成熟，一旦吃下大量藥物，會讓肝腎逐漸衰竭，至少2小時才會死去，2個孩子到院時，嘴唇發紫口吐白沫，甚至牙關緊閉，導致醫師無法插管，可見生前承受極大痛苦。

法醫高大成：「這樣子缺氧所造成的，一定是中樞神經的藥，中樞神經的藥就是安眠藥這一類的，大概都差不多半小時吸收，差不多2-4小時就死亡，因為你肝臟跟腎臟沒辦法代謝。」

安眠藥屬於中樞神經藥物，18歲以下的未成年禁用，高大成也說劑量強的安眠藥，大概吃兩顆就可能，導致孩童喪命。

法醫高大成：「大概M2兩、三顆左右，史蒂諾斯這一類，比較容易出問題的，可能差不多三、四顆就出問題。」

孩童母親：「你們這樣我更痛，膝蓋也壓到我都痛了。」

女子狠心毒子，情緒激動，員警將她五花大綁，帶回派出所。據了解，她否認對孩子下藥，表示不知道為什麼孩子會死亡，但人命關天，不是一句不知道就沒事，警方依殺人罪移送地檢，檢方也要解剖釐清無辜孩子的死因。

