長子爆搶走婚禮第一支舞 維多莉亞曬黑白照冷處理

英國足球名將大衛貝克漢與妻子維多莉亞近日捲入家庭風波。（圖／翻攝自@ victoriabeckham IG）





英國足球名將大衛貝克漢（David Beckham）與妻子維多莉亞（Victoria Beckham）近日捲入家庭風波，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）爆料指出，維多莉亞不僅在婚禮前夕臨時取消為媳婦妮可拉（Nicola Peltz）打造的婚紗，甚至在婚禮當天「搶走」他與妮可拉原定的第一支舞，引發外界譁然。對此，維多莉亞也透過社群平台曬出黑白照回應。

布魯克林控訴父母

根據外媒《People.com》報導，布魯克林日前在IG發布長文，揭露自己與父母之間長期存在的衝突，並指控父母「不斷試圖破壞」他與妻子妮可拉的婚姻，而相關問題早在2022年於佛州棕櫚灘舉行婚禮前便已開始。

廣告 廣告

布魯克林表示，多年來他選擇保持沉默，盡力將家務事私下處理，「但不幸的是，我的父母與他們的團隊持續對外放話，讓我別無選擇，只能站出來為自己發聲，揭露部分被傳出的謊言。」

布魯克林進一步指控，維多莉亞在婚禮上「搶走」他與妮可拉的第一支舞，甚至「對我做出不適當的舞蹈行為」，同時也在「最後一刻」取消妮可拉的婚紗製作。他形容當下心情直言：「那是我一生中最不舒服、最羞辱的一刻。」此外，布魯克林也透露，家人曾對他表示妮可拉「不是血親」、「不算家人」。

貝克漢夫妻現身回應

就在布魯克林爆料後兩天，維多莉亞於IG曬出黑白照，為辣妹合唱團成員艾瑪（Emma Bunton）慶祝50歲生日，並分享多張舊照與影片，回憶兩人昔日同團的美好時光。畫面中，維多莉亞揹著艾瑪，兩人對鏡頭露出燦爛笑容，並寫道：「生日快樂，我好愛你！」隨後又分享艾瑪在1996年辣妹合唱團歌曲〈Say You’ll Be There〉MV中演唱的片段，並補充寫下：「生日快樂，寶貝，親親。」

維多莉亞於IG曬出黑白照，祝福辣妹合唱團成員艾瑪50歲生日。（圖／翻攝自@ victoriabeckham IG）

維多莉亞於IG曬出黑白照，祝福辣妹合唱團成員艾瑪50歲生日。（圖／翻攝自@ victoriabeckham IG）

巧合的是，大衛貝克漢同樣在IG限時動態中替多位好友獻上生日祝福，除了向兩位前曼聯隊友菲爾・內維爾（Phil Neville）與尼基・巴特（Nicky Butt）道賀外，也分享菲爾與其雙胞胎姊姊翠西的合照，並寫道：「夥伴，生日快樂。」

大衛貝克漢在IG限時動態中向前曼聯隊友尼基獻上生日祝福。（圖／翻攝自@ davidbeckham IG）

大衛貝克漢在IG限時動態中向前曼聯隊友尼基獻上生日祝福。（圖／翻攝自@ davidbeckham IG）

貝克漢夫妻倆的一連串動態，疑似為刻意淡化布魯克林的爆料。維多莉亞甚至還分享小兒子克魯茲（Cruz Beckham）演出完售的消息，並簡短寫下「Wow！」全程未對長子的指控作出正面回應。

維多莉亞分享小兒子克魯茲演出完售的消息，未對長子的指控作出正面回應。（圖／翻攝自@ victoriabeckham IG）

維多莉亞分享小兒子克魯茲演出完售的消息，未對長子的指控作出正面回應。（圖／翻攝自@ victoriabeckham IG）



【更多東森娛樂報導】

●貝克漢長子控父母6大罪狀 完美家庭人設攏係假

●斷開3年婚！蕾菈被抓包夜歸「瘋男」晨灰家 認：好朋友

●長子控父母操控公眾形象 貝克漢首回應：孩子允許犯錯

