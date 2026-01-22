長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
記者蔡維歆／綜合報導
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。
貝克漢有三個兒子、一個女兒，克魯茲在家中排行老三，他近日忙於宣傳倫敦演唱會，在IG限動中曬出一盤炒蛋與麵包的早餐照，開心寫下：「百萬分的感謝，看來我得加開更多場次了？！」選用的背景音樂正是媽媽維多莉亞的經典歌曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰）。還有眼尖網友發現，克魯茲按讚了一段維多利亞2001年的熱舞影片，由於該影片被標註為「婚禮上的舞蹈」，似乎在回應布魯克林指控媽媽一事，疑似隔空為媽媽出氣。
而在風波持續延燒之際，被外界形容情緒備受打擊的維多莉亞，近日終於更新社群動態，但並未對事件或兒子的指控作出任何回應。維多莉亞上傳一張年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪的黑白合照，並寫下：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」維多莉亞也轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息，簡短寫下「Wow！」表達驚喜與支持。夫妻倆的動態被外界解讀為刻意「如常更新」，對家醜選擇低調以對。
貝克漢家族風暴：從親子衝突到法律界線，一個名人家庭的裂痕被攤在檯面上
布魯克林發聲後，貝克漢與維多利亞沉默兩天首度更新社群 布魯克林公開聲明後，貝克漢夫妻暫未對外發表看法，並在兩天後於社群平台更新近況。內容未提及家族爭議，而是聚焦好友生日與過往回憶。這樣的呈現方式，顯示他們選擇暫時不在公開平台回應家庭議題。 👉**貝克漢夫妻在爭議後，如何重新啟動社群帳號
那不是一支舞而已 💔 布魯克林說，他在婚禮上感到被越界 布魯克林在社群長文中回憶婚禮當天的片段，指出原本屬於新婚夫妻的重要時刻，讓他感到被打斷與取代。他形容當下感受相當不適，並認為這並非單一事件，而是多年關係緊張的縮影。這段回憶也成為他選擇公開發聲的重要原因之一。 👉**布魯克林為何會把婚禮這一幕，視為關係轉折點
孩子被允許犯錯 🧩 貝克漢沒有反擊，只說了這一句話 長子布魯克林於社群公開家庭分歧後，貝克漢仍照原定行程受訪，未直接回應指控，而是談到孩子與成長的關係。他表示，孩子是被允許犯錯的，也提及社群媒體既有力量也有風險。這段話被外界視為，在風波之中選擇降溫的回應方式。 👉**貝克漢如何在節目中談到孩子、錯誤與社群影響
布魯克林提出長篇指控，貝克漢家族衝突走向公開化 布魯克林透過正式文件表達對父母在家庭與婚姻議題上的不滿，內容聚焦在長期互動造成的壓力與傷害。這起事件標誌著家族內部問題，已從私下溝通轉為公開層次，也讓外界重新檢視這個名人家庭的關係狀態。 👉**六頁文件中，布魯克林實際提出了哪些關鍵主張
從家人到律師 📩 貝克漢家族關係劃出新界線 布魯克林進一步透過律師函表明立場，要求父母若需聯絡，必須經由法律代表處理。這個選擇顯示雙方關係已無法以一般家庭溝通方式進行，也反映出他對個人界線的高度重視。 👉**為何親子之間的對話，會走到必須透過律師
社群封鎖成為現實界線，貝克漢家族互動停擺 封鎖不是情緒發作，而是一種明確訊號。對布魯克林來說，這可能是暫時保護自己的方式，也讓家庭關係停在一個需要時間的狀態。 👉**聖誕團圓為何破局，貝克漢家族關係發生了什麼變化
等了 22 年的榮耀 👑 貝克漢跪在國王面前，全家到齊卻少了一個人 貝克漢歷經 22 年，終於在國王面前完成封爵儀式，成為正式爵士。妻子維多利亞與其他子女皆到場見證這個重要時刻，但長子布魯克林並未現身。這份缺席沒有被多做說明，卻在家族近況的脈絡下，被外界自然解讀為一個值得關注的細節。 👉 **為什麼貝克漢封爵當天，布魯克林的「缺席」會引發這麼多討論
