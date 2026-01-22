長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰

記者蔡維歆／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。

貝克漢小兒子克魯茲發文表態。（圖／翻攝自IG）

貝克漢有三個兒子、一個女兒，克魯茲在家中排行老三，他近日忙於宣傳倫敦演唱會，在IG限動中曬出一盤炒蛋與麵包的早餐照，開心寫下：「百萬分的感謝，看來我得加開更多場次了？！」選用的背景音樂正是媽媽維多莉亞的經典歌曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰）。還有眼尖網友發現，克魯茲按讚了一段維多利亞2001年的熱舞影片，由於該影片被標註為「婚禮上的舞蹈」，似乎在回應布魯克林指控媽媽一事，疑似隔空為媽媽出氣。

而在風波持續延燒之際，被外界形容情緒備受打擊的維多莉亞，近日終於更新社群動態，但並未對事件或兒子的指控作出任何回應。維多莉亞上傳一張年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪的黑白合照，並寫下：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」維多莉亞也轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息，簡短寫下「Wow！」表達驚喜與支持。夫妻倆的動態被外界解讀為刻意「如常更新」，對家醜選擇低調以對。

