長子開撕後貝克漢露面發言 指孩子經歷錯誤是必須的

貝克漢與維多利亞向來營造完美家庭人設。（翻攝自IG）

綜合多家外媒報導，前英國足球巨星貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近年屢傳與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）關係緊張。日前，布魯克林在透過律師發布切割聲明後，再度拋出長達6頁的公開聲明，直指父母長期干預其人生選擇，形同「公開開撕」家人。

布魯克林在聲明中指出，父母為了維護家族形象與公眾聲譽，多次在媒體面前說謊，並試圖阻止他與妻子妮寇・佩茲（Nicola Peltz）的感情發展。他更指控，父母不僅干預婚禮籌備，甚至在貝克漢的生日宴會上，將妮寇拒於門外。

布魯克林強調自己過去長期活在父母的高度掌控之下，有嚴重焦慮。他表示，直到離開原生家庭後，焦慮感才首次消失，開始對生活感到期待與感激，也終於找回內心的平靜與自由。他直言，未來只希望與妻子過著低調、重視隱私的家庭生活。

布魯克林斷開貝克漢夫妻，稱與妻子妮寇在一起後，找回心靈的平靜自由。（翻攝自IG）

在布魯克林聲明曝光後隔日，貝克漢受邀登上美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播受訪。一向經營家庭完美形象的見克漢，當被問及對長子的看法時，他刻意避開直接回應家庭衝突，轉而談論社群媒體對年輕世代的影響。

貝克漢表示，社群媒體的影響力極為巨大，無論是好是壞，都可能對孩子造成威脅，尤其是對我的孩子們。貝克漢強調，自己長期透過個人社群平台為聯合國兒童基金會（UNICEF）發聲，認為社群媒體是讓世界關注兒童處境的強大工具，也嘗試以同樣方式引導自己孩子正確使用。

他更進一步指出，孩子犯錯是成長的一部分，「他們會犯錯，而孩子是被允許犯錯的，這正是他們學習的方式。有時候，你必須讓他們經歷這些錯誤。」雖未點名布魯克林，但外界解讀，貝克漢此番言論正是針對長子近期開撕言論。

